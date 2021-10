Daniel Monzón, cineasta reconocible por aclamados títulos como Celda 211 (2009) o El niño (2014) -antes, durante un tiempo, ejerció como subdirector de Días de Cine en la 2 de TVE- recupera el cine quinqui en su última cinta. Dicho subgénero tuvo su mejor época cuando Eloy de la Iglesia o José Antonio de la Loma, incluso Carlos Saura con Deprisa, deprisa, pusieron ante la cámara interpretándose a sí mismos a algunos delincuentes habituales. Y adapta para ello la novela homónima de Javier Cercas con la inestimable ayuda del prestigioso guionista (colaborador habitual de Alex de la Iglesia) Jorge Guerricaechevarría.

La historia se sitúa en la Girona de 1978 y su protagonista es un muchacho maltratado por sus compañeros que ve como vía de salida un lugar al margen, fuera de la ley, gracias a las malas/buenas compañías de un grupo de delincuentes, junto a quienes vivirá unas experiencias límite que recordará el resto de su vida. Así pues, asistimos al descubrimiento de ese otro mundo, incluso del primer amor.

Monzón no ha acudido a nombres conocidos para componer este reparto que capitanean los excelentes Marcos Ruiz, Begoña Vargas y Chechu Salgado. Este trío, posiblemente, sea lo mejor del filme. Sin duda, las peripecias de este grupo no sólo interesarán al espectador, sino que también conseguirán arrastrarlo por trepidantes y sinuosos caminos de la mano de alguien que comienza sin saber qué es lo que quiere y termina completamente descorazonado después de vivir desesperadamente, gracias al as que se guardan en la manga los guionistas hasta el triste y duro desenlace.

La banda sonora de Derby Motoreta’s Burrito Cachimba está salpicada de grandes éxitos de la época que fueron incluidos en las más conocidas películas de este género y que nos harán recordar otras secuencias, al igual que hay bastantes guiños a ese cine de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Por último, recordar que no es la primera vez que se intenta rescatar este tipo de cine, ahí están, por ejemplo, algunos títulos de Alberto Rodríguez como 7 Vírgenes o Grupo 7.