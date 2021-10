El actor cordobés Juan Carlos Villanueva vuelve a meterse en la piel de la figura de Don Juan con la obra El burlador de palacio, que acude a Viana por sexta vez, como siempre, alrededor del Día de los Difuntos. El intérprete y director escénico también es autor del texto, en el que revisa todo lo escrito sobre este personaje, que le "ha apasionado siempre", despegándose de la visión de Zorrilla, que redime a Don Juan de sus pecados por amor, "porque estamos hablando de un señor que era un asesino y un violador". La visión del actor cordobés queda muy lejos de ese romanticismo, convirtiéndolo en un Don Juan cínico, sinvergüenza, burlón y simpático que increpa al público”, algo que el Palacio de Viana permite, puesto que la función es un recorrido por los distintos patios del histórico recinto, tanto de los actores como de los espectadores. "Eso hace que la figura cobre una dimensión distinta", ha continuado Villanueva, que estrena su última película, La hija, el próximo 26 de noviembre.

Para ello, el montaje cuenta con las voces del Coro de Ópera, que acompañarán a las de la soprano Inma Almeda y el barítono Andrés Merino, además de la intervención de la actriz Belén Benítez en el papel de Doña Inés, con la producción de Trápala Teatro y la Fundación Cajasur.

"He hecho muchos espectáculos en mi vida, pero este es muy especial, no solo por el espacio, sino porque es una piedra de toque para cualquier actor", señaló Villanueva, que ha asegurado sentirse "muy satisfecho de la dramaturgia y la concepción del espectáculo" y "cada día disfruto más esta función porque me hace sentirme pleno y feliz".

Por su parte, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, ha agradecido la labor de Villanueva, sobre todo ahora que, "teniendo una proyección nacional, sigue pegado a su tierra y continúa teniendo al Palacio de Viana en su corazón". En este sentido, el actor asegura "tener los pies en el suelo", asegurando que "mi centro, mi norte y mi guía, siempre por decisión propia, ha sido vivir en esta ciudad".

Cuarenta espectadores por función podrán ver de nuevo a Don Juan en un Patio de Columnas transformado en un cementerio o a Doña Inés en el de Capilla disfrutando de las atenciones del personaje. Las representaciones tendrán lugar, los días 28 de octubre y 4 de noviembre, a las 21.30 horas, mientras que los días 29 de octubre y 5, 6 y 7 de noviembre la función será a las 20.30 horas.