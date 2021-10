Cantante, compositor y con un don especial para imitar cualquier voz que se proponga, al cordobés Nacho Lozano lo que verdaderamente le gusta es trabajar con la música y, sobre todo, con y para las personas. Y precisamente por eso se ha embarcado ahora en el reto de reunir sobre el escenario del Teatro de la Axerquía, el próximo sábado 16, a un gran número de artistas que actuarán a beneficio de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) y Alzhéimer Córdoba. Así, la recaudación de este evento irá destinada a los proyectos de estos colectivos. «Creo firmemente en la solidaridad de Córdoba», dice el músico ante el reto de llenar este recinto, en el que actuará un gran número de artistas que, en definitiva, fusionan los mundos de Nacho Lozano y su set grabación Live Directos.

El próximo sábado el Teatro de la Axerquía será escenario de un gran evento solidario. ¿Cómo surgió este concierto beneficio de Anfane y Alzhéimer Córdoba?

Mi relación con ambas asociaciones surgió hace ya tiempo y ya he hecho algunas acciones solidarias con ellas, pero nunca había sido el organizador de algo tan grande como lo que haremos en La Axerquía. Es el mayor reto al que me he enfrentado con este gran número de artistas invitados, tanto locales como de fuera.

¿Qué veremos sobre las tablas del teatro?

Lo que tengo en mente es sorprender y que sobre el escenario se reúna una miscelánea de artistas de muy variadas disciplinas. De alguna manera, se fusionan mis mundos y mi set de grabación Live Directos. La idea es hacer disfrutar de todos estos artistas y que, al mismo tiempo, la recaudación se destine a ayudar a quien lo necesite, a los proyectos de estos dos colectivos.

¿Cómo reaccionaron los artistas a esta llamada?

-Desde el principio, todos se mostraron dispuestos de forma unánime y con mucho cariño, incluso con el cambio de fecha que nos vimos obligados a hacer. Alguno de ellos hasta propuso cubrir sus gastos.

Como dice, no es su primera acción solidaria. ¿Cómo anda Córdoba de solidaridad?

Creo firmemente en la solidaridad de Córdoba. Es cierto que estamos un poco nerviosos ante la venta de entradas porque pretendemos recaudar lo máximo posible para estas familias necesitadas. Pero yo tengo fe porque siempre me he movido en ámbitos donde las personas son empáticas y entienden perfectamente la necesidad del otro. Y todos los que participamos en este evento lo creemos así. Si he tomado la decisión personal de organizar este evento es porque confío en que los vecinos de Córdoba van a estar ahí para respaldar esta maravillosa idea.

¿Qué le une a estos colectivos?

A Alzhéimer Córdoba lo conocí gracias a mi abuelo, que me enseñó mucho con su experiencia de vida, y de Anfane sé de personas cercanas a las que han ayudado y estoy deseando ver cómo sus proyectos se llevan a cabo.

La pandemia empieza a dar un respiro. ¿Cómo ha vivido este último año?

Ha sido muy duro. Básicamente lo que he hecho es lo mismo que la mayoría de los músicos, aguantar con lo que teníamos. Reconozco que yo he tenido suerte con la iniciativa de la escuela de canto on line, gracias a lo cual he podido solventar el aspecto económico. Me he dado cuenta de que la música se necesita siempre y esto me ha hecho crecer y sentirme más seguro y feliz.

Sigue al frente del Coro Gospel Córdoba, una formación que participa en este evento y que cada vez que sube al escenario cosecha grandes aplausos. ¿Cómo ve su evolución?

Cada día es más independiente de mí y lo veo con mayor seguridad. Ahora tenemos un director de escena, otro de baile, ya no es el coro del inicio, se programan las grabaciones… Es una familia muy bien organizada que va a seguir sorprendiendo. El montaje que hemos preparado para este año es maravilloso y está destinado a las bodas, donde nos requieren mucho. Pero lo más importante es la ilusión, algo que lo hace único, y su sonido seguirá creciendo porque siguen llegando muchas solicitudes para participar.

Es usted muy conocido como imitador de voces. ¿Cómo lleva esa faceta? ¿Volveremos a verlo en un show como ‘Inimitable’?

Inimitable es un show con el que circulo tanto de manera independiente como con Patricia Aguilar. Este es un espectáculo muy demandado en eventos privados. Y otra faceta para la que últimamente me están solicitando es para dar charlas y conferencias sobre el crecimiento personal a través de la voz. Tengo muchas ganas de hacerlo porque es un proyecto muy bonito que por fin verá la luz.

Las redes sociales son su gran escaparate. ¿Eso es bueno o malo?

Las redes sociales son buenas según la utilización que se haga de ellas. Yo no soy de publicar mi día a día, pero es cierto que me han abierto unas puertas enormes. Hoy se cumplen cinco años de mi intervención en el programa El Hormiguero, adonde, precisamente, me llevaron las redes. Eso fue un punto de inflexión enorme y el primer motivo por el que yo estoy haciendo lo que hago. Y también le debo mucho a Risto Mejide y al programa Go Talent.