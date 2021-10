Paul McCartney, el exmiembro de los Beatles, ha decidido zanjar de una vez y para siempre una de las polémicas más recurrentes de la historia de la música, asegurando que el responsable de la disolución del cuarteto de Liverpool fue John Lennon.

En una entrevista concedida al programa 'This Cultural Life' de BBC Radio 4, el cantante ha sido preguntado por su papel en la separación de la banda, a lo que airado ha respondido: "No sigas por ahí, yo no fui quien provocó la separación".

"John entró en la habitación un día y dijo, 'dejo los Beatles'", ha explicado el artista antes de preguntar retóricamente al entrevistador: "¿Eso es provocar la separación o no?".

McCartney ha señalado además que, si por él hubiera sido, preferiría haber seguido adelante con la banda, ya que, en su opinión, "todavía estábamos haciendo cosas bastante buenas". Lennon formalizó legalmente su baja de la formación durante la Navidad de 1974, cuando se encontraba en el hotel de Disney World.

Algunas fuentes han señalado que la disolución de los Beatles fue una consecuencia de que los integrantes de la banda, y en especial, McCartney, no aceptaran a la pareja de Lennon, Yoko Ono, quien acompañaba al compositor de 'Imagine' en todas sus actuaciones e intervenciones públicas.