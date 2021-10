La séptima edición del festival QurtubaJazz tendrá lugar en la ciudad de Córdoba del 16 al 31 de octubre y su programación estará integrada por siete conciertos, actividades formativas y conciertos didácticos destinados a los centros educativos.

Este festival, que celebra su séptima edición, está organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico y el IMAE y "este año contará con un presupuesto de 40.000 euros, frente a los 25.000 euros en ediciones anteriores", según ha confirmado la teniente de alcalde de Cultura y Promoción, Marián Aguilar.

"Será una edición para apoyar el talento cordobés y acercar la música a los barrios", ha declarado Aguilar. Además, "esta edición que marcará la agenda del otoño cordobés" contará por primera vez con la colaboración de la Universidad de Córdoba para "acercar el evento al público juvenil en la apuesta por conocer otros estilos musicales".

Por otro lado, el delegado de Educación, Infancia y Deportes, Manuel Torrejimeno, ha destacado que "los más pequeños aprenderán a disfrutar del jazz a través de las melodías de dibujos animados con conciertos espontáneos y divertidos" durante los días 17, 18 y 19 de octubre con los conciertos didácticos Jazz for Children por Noa Lur Septeto. Estos se celebrarán en el Gran Teatro y se podrán conseguir en la taquilla o en teatrocordoba.es

El programa incluye talleres de formación impartidos por Lindy Lovers Swing de Córdoba, que serán del 14 al 17 de octubre. Esta actividad se llevará a cabo en Sala Orive, totalmente gratuita con previa inscripción en lindyloverscordoba@gmail.com.

Además, el catálogo de conciertos que se celebrarán de manera gratuita hasta completar aforo serán Four in Orbit, el 16 de octubre, en el Centro de Iniciativas Osio de la plaza de Cañero a partir de las 20.30 horas; May López Cuarteto, el 21 de octubre, en el salón de actos del IES Averroes a las 20.30 horas; Lian Harmon Cuarteto, el 22 de octubre, en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba a las 20.30 horas; y Javier Navas Quinteto, el 23 de octubre, también en el Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba a las 20.30 horas.

Por otro lado, el Teatro Góngora será el espacio donde se podrá disfrutar de Andrzej Olejniczak Quartet, el 29 de octubre a las 20.30 horas; Noah Preminger Quartet, el 30 de octubre a las 20.30 horas; y Maria João & Carlos Bica Quartet, el 31 de octubre a las 20.30 horas con el que se clausurará el festival. Para adquirir las entradas a estos conciertos se podrán recoger en la taquilla del Gran Teatro o en teatrocordoba.es