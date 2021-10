La cordobesa Sol León ha sido galardonada con el Premio Nacional 2021 en la modalidad de creación, mientras que Patricia Guerrero ha obtenido el mismo reconocimiento en la modalidad de interpretación en los galardones que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha propuesto la concesión de este galardón a Sol León “por su brillante trayectoria como creadora, labor constante que ha desarrollado de manera especial en la compañía Nederlands Dans Theater, para la que ha firmado más de cuarenta coreografías". El jurado ha destacado también “la originalidad de sus propuestas y su apuesta por la innovación en los lenguajes contemporáneos”.

Por su parte, Patricia Guerrero ha sido reconocida “por la personalidad y fuerza de su arte, por haber sabido incorporar desde el flamenco más tradicional nuevas formas y estéticas en su baile, como se pone de manifiesto en sus últimos espectáculos, especialmente en su reciente interpretación de La Bella Otero, como artista invitada del Ballet Nacional de España.“

La trayectoria de Sol León

Sol León Molina nació en Córdoba y terminó sus estudios de danza en la escuela del Ballet Nacional en Madrid. En 1987 entró a formar parte de la compañía Nederlands Dans Theater II en la Haya (Países Bajos), bajo la dirección de Arlette van Boven. En 1989 pasó a la compañía titular, Nederlands Dans Theater I e intervino, como bailarina, en muchas creaciones de reconocidos coreógrafos como Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek, Ohad Naharin, entre otros, hasta que se retiró como intérprete en el 2003.

En 1989, Sol León inició una de las trayectorias más prolíficas de la creación coreográfica dentro de esta agrupación holandesa. Para esta compañía ha creado hasta la fecha más de cuarenta trabajos, algunos de ellos, The Bard of Avon (1989), primera obra estrenada en el NDT II, Seconds (1992), Subject to Change (2003), Silent Screen (2005) y Skipping over damaged area (2011). Sus coreografías han recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellas el Benois de la Danse en 2005, por su pieza Signing Off (2003). Desde 2002, Sol León es coreógrafa residente y asesora artística de la compañía.