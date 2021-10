Las editoriales cordobesas ya tienen lista su hornada para la presente temporada de otoño con una perspectiva muy distinta a la del año pasado, en la que la crisis sanitaria impidió presentaciones y encuentros de autores con lectores. Afortunadamente, el momento es muy distinto y algunos sellos cordobeses ya están dando a conocer parte de su oferta, que, en el caso de Almuzara, ha crecido respecto al 2020. «La pandemia ha creado nuevos lectores y un aumento de las horas de lectura», señala José María Arévalo, coordinador de publicaciones de esta editorial, cuya propuesta es «variada y segura, es decir, son libros de fondo que no pierden vigencia». Con una experiencia de 17 años en el sector, en este sello conocen muy bien su mercado y tiene una nómina de autores «que han funcionado» y por los que sigue apostando.

Entre las novedades de esta editorial figura una biografía escrita por la arqueóloga Francesca Ghedini titulada Julia Domna, mujer célebre por su influencia política, social y filosófica de la Roma de su época y esposa del primer emperador y fundador de la dinastía de los Severos, que acaba de llegar a las librerías traducida y prologada por el profesor y arqueólogo cordobés Desiderio Vaquerizo, así como otra obra sobre el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, de Francisco de Luis Martín

Eso no estaba en mi libro de historia del automovilismo y Eso no estaba en mi libro de Historia del Periodismo son algunas de las apuestas de no ficción que esta editorial tiene previsto sacar este otoño. Se trata de dos entregas que, fieles al espíritu que anima esta colección, tratarán de contar hechos, anécdotas, secretos y acontecimientos poco conocidos que han pasado de puntillas por los libros de historia, y que tanto Juan Pedro de la Torre como José Manuel Bielsa, respectivamente, tratarán de desvelar en estas dos propuestas.

La novela histórica y el ensayo tendrán, igualmente, presencia dentro de las novedades de Almuzara con autores cómo el cordobés Alberto Monterroso, con la obra El amo de Roma, en la que se narra el inicio de la decadencia del Imperio Romano bajo el mandato de Lucio Aurelio Cómodo; Luis Mollá con La batalla de las especias; y la cordobesa Mar Rodríguez Vacas con El olivo de los Claudios. Una novela, esta última, que sumerge al lector en una época crucial de la historia de Roma e hilvana una apasionante saga familiar en la que un árbol, un olivo, ejercerá su mágico influjo sobre las vidas de los protagonistas.

Ensayo y divulgación

También sacará el sello cordobés ensayos como La historia de la Cruz de Hierro, de Eduardo Caamaño, y Los militares en la democracia española, de Antonio Candil, además de un volumen en el que se recoge la poesía completa de John Keats, precursor de Rimbaud y Rilke. La divulgación científica es otra de las líneas de Almuzara y en este género se esperan, con el sello Guadalmazán, Genes. Escribiendo el guion de la vida, de Adrián Villalva Felipe; Moléculas, de Jordi Díaz Marcos y Miguel García Guerrero, y Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial. En cuanto a la oferta de Sekotia, destacan dos títulos de máxima actualidad: Historia desconocida del descubrimiento de América, de Luis Antequera, y Lepanto, la batalla decisiva, de Agustín R. Rodríguez González, un libro que pretende conmemorar el 450 aniversario de uno de los combates navales más célebres de la historia.

Por su parte, la editorial Utopía vuelve a tocar todos los géneros en la próxima temporada, sin olvidar su compromiso con la memoria histórica, una de sus señas de identidad. Para Daniel Valdivieso, coordinador de publicaciones de este sello, la novedad esta nueva temporada radica en la posibilidad de realizar encuentros entre autores y lectores, «ya que nuestra editorial vive por y para los actos y presentaciones, y por eso hemos preparado una ambiciosa programación en este aspecto».

Cita con Jean Portante

Entre esas citas figura la del escritor Jean Portante, que el día 27 presentará en la facultad de Filosofía y Letras la primera traducción de su novela de culto, Mrs. Haroy o memoria de la ballena, realizada por Carmen Expósito, profesora de la Universidad de Córdoba. Pero antes, el martes 19 de octubre, el sociólogo jiennense Manuel Pérez Yruela presentará la edición revisada y ampliada de La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba (1931-1936), el manual de referencia publicado originalmente en 1979 que aborda los conflictos sociales que tuvieron lugar durante la II República protagonizados por los jornaleros y campesinos.

Por su parte, la Fundación Antonio Gala acogerá el día 9 la presentación de Las cartas de la tía Dora, la historia del desmembramiento de una familia durante la Guerra Civil rescatada por su autor, Germán Ayala Povedano, a partir de su correspondencia personal, y prologada por la investigadora y escritora Fanny Rubio. El 20 de octubre, en este mismo escenario, tendrá lugar la presentación de mano de José María Palencia de La copla. El alma del Sur, resultado del trabajo de media vida dedicada a la copla y el flamenco de Juan Torres Orta, quien recoge en sus páginas exhaustivamente la historia de la canción andaluza.

Por último, el jueves 28 la editorial presentará en la fundación Alas de mujer, primera novela de María Benedit, una historia de relatos entrelazados con maestría que promete ser uno de los grandes títulos de la década, dibujados nítidamente con trazo y sensibilidad únicas. Otra novedad en este género es Una niña de posguerra, debut en la narrativa de Carmen María Hernández Alonso, que resume de forma tierna y nostálgica la vida de un niño en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. También verá la luz la tercera entrega de la saga Rojas, de Carmen Barrios, que ahora se centra en la lucha por los derechos laborales que protagonizan las mujeres en la ultimas décadas. Por último, Eutopía lanzará en diciembre las memorias de Carlos Jiménez Villarejo y el nuevo poemario de Federico Abad, Desde el corazón.

Poesía y el Grupo Cántico

Los autores y autoras cordobesas destacan entre las novedades que esta temporada ofrecerá la editorial Cántico, un sello que tiene una especial sensibilidad hacia la tradición literaria cordobesa, aunque sin olvidar la contemporaneidad. La variedad de propuestas es otra seña de identidad de esta editorial, y entre lo más destacable de la próxima temporada figuran dos títulos que tienen que ver con el centenario del nacimiento de Pablo García Baena y Ginés Liébana. Se trata de la edición facsímil de unos cuadernos literarios que hicieron juntos ambos autores entre 1939 y 1941, siete años antes de que se fundara la revista Cántico. «Están hechos de forma artesanal», señala Raúl Alonso, director de este sello, que añade que «hemos recuperado todo ese material, que en su mayoría pertenecía a colecciones privadas, y se ha editado gracias al apoyo del Ayuntamiento de Córdoba». Relacionado también con este grupo literario, la editorial acaba de presentar un ensayo sobre la influencia de Góngora en sus componentes. Bajo el título Alto laurel, incólume ruina, Juan Manuel Prieto se centra en el estudio de los tres grandes poetas de Cántico: Pablo García Baena, Ricardo Molina y Julio Aumente.

Okaeri, de Eduardo Chivite, es otro de los poemarios que lanzará este sello, y tiene la particularidad de incluir ilustraciones del pintor Miguel Gómez Losada. Los versos serán protagonistas de obras como la de la poeta Carmela Cuello, Horario de vuelta; Línea imagen, de Guillermo Martín Bermejo; La extinción de las palabras, de Antonio L. Pedraza; Manual de lluvia con Manual de Sol, de Antonio J. Mialdea; La infección de los días, de Daniel García Florindo; Fumar en la bañera, de Rut Muñoz y Esmeralda Berbel; y la edición ilustrada 20 aniversario de La plaga, de Raúl Alonso y Manes Sánchez. La literatura infantil llegará con Podría ser peor, de Alberto Acerete. Este sello también propone la obra de Marcelo Schnock, Todas mis muertes.

Los amantes de la lectura tienen un amplio abanico donde elegir esta temporada, en la que volverán las presentaciones y actos literarios que tanto se han echado de menos en estos largos meses de pandemia, lo que tanto autores, como lectores y editoriales celebrarán por todo lo alto.