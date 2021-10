En Andalucía son pocos los que no conocen las míticas salas Long Rock, con los cadillac en el techo que tanto llaman la atención en Córdoba y Sevilla, pero el nombre de Raúl Prieto quizá se pase por alto. El emprendedor puso en marcha ambos locales junto a su hermano, Juan Francisco (Cepi Long), cuando su grupo de música, Los Grillos, no encontraba garitos que pincharan acorde a sus gustos. Varios años y varias decepciones y logros en la escena del rock and roll después, este empresario y músico vuelve a colgarse la guitarra en su nuevo proyecto, que ha bautizado como Raúl Seré y cuyo primer single se podrá escuchar hoy en las plataformas musicales.

¿Cómo y cuándo despertó su amor por la guitarra?

Con 13 años, cuando vi un documental de los Beatles. Me quedé alucinado. Me metieron de lleno en la música e impulsaron la pasión que llevó a mis padres a comprar mi primera guitarra.

¿Por qué decidieron terminar con Los Grillos?

Recorrimos España entera. Grabamos cuatro discos, aunque uno no llegó a salir. Hicimos televisión y mucha radio. No conseguimos todo lo que nos proponíamos en ese momento, pero estuvimos ahí. Aunque tantos años juntos sin llegar a conseguir tu meta te va quemando. Intentábamos vivir de la música, pero llegó un momento en el que no era suficiente y cada uno siguió su camino. Fue, sobre todo, por agotamiento.

¿Qué le ha hecho volver a enamorarse de la idea del escenario?

El músico es incapaz de olvidarse de la música por mucho que quiera, es un veneno que sigue ahí. Aunque lo dejé en su día, cuando pasaron unos años no podía soportar la idea de no tocar la guitarra en un grupo. Después de un tiempo bastante oxidado, entré a formar parte, junto a unos amigos, de un grupo tributo a Los Beatles. Nos fue bastante bien y me sirvió para ponerme en forma. A partir de ahí, volví a componer.

¿Estas nuevas composiciones surgieron durante la pandemia?

Sí, nuestros negocios estaban cerrados, así que me dediqué en cuerpo y alma a componer. Compuse 14 temas, de los cuales elegí 5 para el nuevo EP, Entre buenos y ofendidos. La grabación del EP tuvo lugar en el estudio Alis Record de Baeza y contamos con la batería de Coki Giménez, que tiene reconocimiento internacional. El productor del disco ha sido Pachi García (Alis).

¿Por qué influencias transita el proyecto de Raúl Seré?

Sobre todo del pop y el rock de los 60 y 70, pero estoy muy al día de lo que se cuece en la música actual. Soy un músico abierto y me gusta estar al tanto de lo que pasa.

¿Cree que todavía es una época idónea para el rock and roll?

Siempre. Nunca va a morir, y eso lo tengo muy claro, aunque ahora predominen los estilos musicales, por llamarlos de alguna manera, facilones, que le están comiendo el terreno, como el reguetón. Pero siempre habrá gente enamorada del rock and roll.

¿Le acompañan otros músicos?

Mi hermano Cepi Long se ha vuelto a subir al carro con el bajo. Nos acompaña un batería al que conocí en Sevilla, Andrés Bejarano.

¿Prevé una gira?

Ahora se mueve todo por redes sociales. A partir de que el proyecto empiece a moverse por esta vía y veamos el alcance que puede llegar a tener, nos plantearemos la gira. Ese es el objetivo porque, por supuesto, la música hoy en día hay que venderla en directo.