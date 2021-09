La cantante pozoalbense María José Llergo presentó este viernes las canciones de su primer disco, Sanación, en el concierto ofrecido en el marco del Festival Slow Music Pozoblanco, que finalizó con este concierto su edición del 2021, celebrada en esta ocasión en las pistas de atletismo del recinto ferial.

Llergo, nombrada en junio por el Ayuntamiento como embajadora de Pozoblanco, recordó que en el pasado realizó muchas actuaciones en su localidad natal, pero ha sido la primera vez que ha interpretado «aquí» los temas incluidos en su disco de debut. Por eso señaló que «me hace mucha ilusión porque tengo mi primer disco, estoy en mi primera gira y me parecía de ley venir a cantar a mi pueblo y compartir con vosotros las cosas que voy aprendiendo».

Entre las canciones de su disco se encuentran ¿De qué me sirve llorar?, Niña de las Dunas, Me miras pero no me ves o Nana del Mediterráneo, todas ellas compuestas por ella misma, y también sonó en Pozoblanco su último tema, Que tú me quieras, un tema en el que la cantaora cordobesa aborda el amor desde la honestidad y la emoción: la sinceridad íntima de la artista se hace pública.

El tema cuenta con una nueva producción de Lost Twin para María José Llergo tras haber trabajado previamente en Sanación. El productor, uno de los más respetados de la escena independiente nacional, ha sabido interpretar a la perfección el espíritu de una canción que, a pesar de su fondo clásico, crece desde la experimentación. La cordobesa aparece ahora en un registro diferente, más minimalista pero igual de sentido.

Durante el concierto, Llergo se dirigió a sus paisanos diciéndoles que «siento vuestro apoyo tan cerca, aunque yo esté tan lejos», añadiendo que siempre que puede se escapa a su tierra «porque la sierra y la dehesa me aportan energía y aquí encuentro la paz y la luz». El Slow Music ha vuelto a celebrarse tras el parón del pasado año por la pandemia y, junto a María José Llergo, ha reunido en 2021 en Pozoblanco a artistas y grupos de la talla de Camilo y Amaral.