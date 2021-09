Lana del Rey ha desvelado a través de las redes sociales que la fecha en la que finalmente se publicará su álbum 'Blue Banisters' será el 22 de octubre, casi cinco meses después de lo anunciado inicialmente.

En paralelo con este anuncio, la artista estadounidense ha publicado otro de los temas que incluirá este trabajo, 'Arcadia', una canción melódica de suave cadencia, muy en la línea de otras de sus producciones.

Llega tras el lanzamiento de otros sencillos que estarán en el octavo álbum de estudio que publica bajo el alias de Lana del Rey, a saber: 'Text Book'. 'Wildflower Wildfire' y 'Blue Banisters', la que le da título.

En total serán 15 los cortes que lo integren, según acaba de desvelar, y además de las ya citadas, estará integrado por las canciones "Black Bathing Suit", "If You Lie Down With Me", "Beautiful", "Violets for Roses", "Dealer", "Thunder", "Nectar of the Gods", "Living Legend", "Cherry Blossom" y "Sweet Carolina".

Asimismo, junto con estos anuncios, la artista ha querido escribir el siguiente mensaje: "Gracias a Dios por seguir dándome aliento para cantar durante los últimos 16 meses de covid en los que tantos alientos se han apagado. Todos los días rezo por todos los afectados".

"Blue Banisters" será el segundo disco de estudio que Del Rey publica en 2021, ya que a principios de año lanzó 'Chemtrails Over The Countryclub', un álbum en el que trasladó el epicentro inspiracional de sus canciones de la costa al interior de EE.UU.

En un principio se dudó incluso si la continuación de dicho álbum serían dos discos, en lugar de uno, y se llegó a manejar el nombre de 'Rock Candy Sweet' y el mes de junio para su publicación.

Y es que desde el inicio de su carrera en 2012 como Lana del Rey con el exitoso "Born To Die" (antes había lanzado 'Lana Del Ray' (2010) bajo su nombre real, Lizzy Grant), esta compositora e intérprete se ha mostrado muy activa en términos discográficos, con la publicación de prácticamente un disco cada uno o dos años.