La banda cordobesa de rock Babel Circus dará a conocer este viernes 10 de septiembre en el Ambigú de la Axerquía su primer trabajo de estudio, El equilibrio del porvenir. El álbum está formado por diez temas de rock/metal alternativo con pasajes progresivos, riff pesados, ritmos tribales, tablas indias, psicoledia, así como melodías y letras inquietantes y envolventes.

Su sonido y estilo son el resultado de la clara influencia de grupos como Tool, Faith no more, A perfect circle, Alice in chains, Hamlet o Estirpe, por citar algunas bandas. Presentan letras en castellano que cuentan situaciones y emanan emociones que hacen de este disco un trabajo casi conceptual sobre la historia amor/odio de la raza humana y la madre Tierra, los miedos hacia una evolución más racional, el morbo de verlos caer o la búsqueda constante del equilibro.

El álbum fue grabado y producido en los estudios MusiKurtuba en Córdoba entre diciembre 2020 y mayo de 2021.

Babel Circus está formado por Antonio Jordan a la voz y percusiones, Julu VazK a la guitarra, Tony Basalto al bajo y Domingo Ruiz a la Batería.

La cita es a las 22. 00 horas, con reserva hasta completar aforo