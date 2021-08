Los duros meses de confinamiento que llevó aparejada la declaración del estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus centran Días contados, el primer libro conjunto de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez, profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Editado por el Ayuntamiento de Montilla, el libro, que será presentado el próximo martes en la Casa de las Aguas por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, «deja constancia de un trozo de tiempo que ha marcado profundamente la estabilidad social de los pueblos», tal y como destaca en el colofón de la obra el bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Medalla de Oro de Andalucía.

A lo largo de veintitrés textos de López Hidalgo, acompañados por otras tantas fotografías de Jes Jiménez, Días contados ofrece las sensaciones que ambos autores vivieron en 2020, tras desatarse la alarma sanitaria por el covid-19.

«Ahora ya casi se nos han olvidado el vacío de las calles y el sinsentido de la vida que nos atrapó aquellos meses», apunta López Hidalgo quien, en los primeros días de confinamiento, entendió como buen periodista la necesidad de dejar constancia de lo que estaba pasando en el mundo. «Quise contar qué nos ocurría y no qué rastro quedó en nuestra memoria de aquella experiencia», afirma.

Fue en aquellos días cuando el escritor montillano, catedrático de Redacción Periodística de la Universidad de Sevilla, propuso a Jes Jiménez la posibilidad de publicar un libro que maridara artículos con fotografías que «no se limitaran a ser simples ilustraciones de los textos, sino una interpretación gráfica de un momento tan dramático».

Dicho y hecho. Jes Jiménez se puso manos a la obra para «fotografiar hacia adentro», aunque utilizando siempre como materia prima objetos, figuras o luces externas. «No he partido exactamente de los textos de Antonio López Hidalgo, sino de las emociones que me evocaban esos textos», explica el coautor de Días contados, que ofrece en el libro una selección de imágenes que «representan lo vivido y los sentimientos inseparables de lo que nos ha acontecido» con la crisis sanitaria del covid-19. «Me gustan las fotos de Jes Jiménez porque en ellas escruto mis propias palabras, me identifico con la filosofía de sus propuestas y con la belleza de unas imágenes que no son comunes ver cualquier día», confiesa López Hidalgo, para quien Días contados representa «la huella palpable de que cualquier tiempo venidero puede ser mejor».