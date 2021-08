Las actrices cordobesas Pilar Gómez de Cisneros, Eva Pedraza y Marisol Membrillo se han unido en la película Agua, del director madrileño Vicente Pérez Herrero (La vida privada, Crustáceos), de la que el próximo sábado 21 se proyectarán algunas secuencias en la clausura de la octava edición del Festival Internacional de Calzada de Calatrava, organizado por el cineasta Pedro Almodóvar en su localidad natal. A la espera de su estreno en la gran pantalla, que se espera para febrero del 2022, los espectadores tendrán un adelanto de este nuevo proyecto de Pérez Herrero, aún en fase de post producción y en cuyo reparto también figuran Javier Albalá, Karina Moscol, Maite Gil, Paulina Gálvez y Lili Lekmouli, entre otros.

De este trío de actrices, la abogada cordobesa Pilar Gómez de Cisneros ha sido ajena hasta ahora a platós y estudios cinematográficos, lo que no impidió que cuando Pérez Herrero la conoció la fichara casi de inmediato para ser protagonista de esta cinta, que narra la historia de Florencia, madre de una sola hija que desaparece cuando viaja como cooperante a la Amazonía, esposa de un marino mercante que tiene un amor en cada puerto e hija de una mujer con alzhéimer que muere en sus brazos. Incapaz de asumir la desaparición de su hija, trata de mantener la esperanza retomando su vida profesional como arquitecta, pero las largas ausencias rompen su matrimonio y la casa vacía se va llenando de amigas imaginarias, mujeres que como ella sufren el abandono, creando un mundo paralelo en los límites de la realidad.

Detrás de esta producción hay dos años de rodaje, interrumpidos por la pandemia, que comenzó en el pueblo del insigne cineasta manchego, pero que ha recorrido otros muchos escenarios a medida que la idea de Pérez Herrero iba evolucionando, pasando por el Amazonas, la Sierra Calderona de Valencia, Córdoba y Viena.

«Me planteé la película un poco fuera de la norma, sin el peregrinaje habitual en busca de ayudas y subvenciones, y todo empezó en Cazalla de Calatrava, que conozco gracias al festival y donde me gustó mucho el Casino del Círculo Agrario», recuerda el director, que agradece las facilidades que le ofreció el Ayuntamiento de la localidad para llevar a cabo este proyecto.

Amor y muerte

«Tenía ganas de hacer algo distinto, donde fuese evolucionando la idea de la que surge, el terrible episodio de una pareja que se ama, pero que, inevitablemente, acaba en conflicto y pelea cuando sacan los recuerdos de la tragedia de la pérdida de su hija», explica el cineasta, cuya historia avanza a través del relato de varias mujeres. El director destaca especialmente la secuencia filmada en la gran sala acristalada de este Casino y protagonizada por Eva Pedraza y Javier Albalá, una escena «durísima de amor y pelea a muerte de la pareja, con un texto larguísimo» y la dificultad añadida de tratarse de un plano secuencia de una duración de ocho minutos. La grabación de esta escena fue tan intensa y real que impresionó a todo el equipo.

«Yo tuve que salir del set de rodaje con una llantina tremenda, me lo estaba creyendo, son dos monstruos de la interpretación», recuerda Pilar Gómez, a la que Pérez Herrero conoció un día por casualidad en Córdoba, lo que fue suficiente para, después de algunas pruebas, convertirla en protagonista del filme. «Era un riesgo, pero toda la película lo era, así que no tuve en cuenta el hecho de que Pilar no tuviera experiencia ante las cámaras», continúa el cineasta, que recuerda que vio en su mirada «una emotividad y un encanto perfectos para interpretar a Florencia, andaba buscado a alguien así».

«Me quedé en shock cuando Vicente me propuso este papel», recuerda la actriz cordobesa, que explica que el director «no buscaba a alguien con recursos escénicos, sino que le interesaba una mujer que pudiera expresar la sensibilidad y emotividad que se desprendía del personaje». Y algo que influyó decisivamente en esto fueron las propias vivencias y el momento anímico en el que se encontraba la intérprete, que acababa de perder a su marido. «Vicente fue capaz de sacar todo lo que tenía dentro», prosigue la actriz, que se ha enfrentado al personaje de esta mujer con tantas vidas paralelas «buscando en mi interior» y con «la inocencia de quien empieza». «Parecía que habían escrito el papel para mí», reconoce la actriz, que califica su primera experiencia cinematográfica como «muy gratificante a nivel personal porque me ayudó a salir del modo viuda, ha sido una relación muy intima con Florencia, un papel que me ha ayudado a seguir andando y me ha dado mucha fuerza». En cuanto a su relación con Marisol Membrillo, con quien coincide en algunas escenas, asegura que ha sido una «esponja» viéndola trabajar, además de resaltar la gran ayuda recibida de ella. Respecto al futuro de esta aventura que acaba de comenzar con el celuloide, Pilar Gómez asegura que, por ahora, no abandonará las leyes por las cámaras, aunque «estoy abierta a cualquier proyecto porque el cine me ha abierto un mundo distinto, ha sido una ventana por la que empezar a respirar». Por su parte, Marisol Membrillo destaca la «particular manera de hacer cine, de contar historias», de Pérez Herrero, con quien ya ha trabajado en la película Crustráceo -que contó con seis nominaciones a los premios Goya- y «al que le atraen las historias de amor, de pasión, de duelo...», como esta, en la que refleja todos esos sentimientos a través de Florencia.

Varias mujeres en una

Cuando se le pregunta por su papel, la actriz, igual que Eva Pedraza, se siente incapaz de explicarlo. «Es muy difícil porque son reflejos de Florencia, cada una representamos fases de la vida de la protagonista», señalan ambas actrices, que reconocen que se dejaron llevar por el director. «Mi intervención es muy pequeña, pero bastante intensa y dura», recuerda Pedraza, que se siente muy satisfecha de este trabajo, entre otros motivos, porque no conocía al director y «ha sido fantástico trabajar con él». Para todo el equipo de Agua, que en su mayoría asistirá al adelanto de la película el próximo sábado en Calzada de Calatrava, esta presentación es una oportunidad, tanto para el filme «como para volver a reunirnos y recordar anécdotas, que fueron muchas», asegura el director.