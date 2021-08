Hoy me da igual ser perezoso. Me quiero recrear en el sonido de los pájaros y del río Júcar mientras preparo el desayuno. ¿Cuántos ríos llevaré acumulados? Todos tenemos una fotografía de la infancia. Mi primer baño fue en el nacimiento del Guadalquivir. Podría replicar esa imagen 30 años después, caminando entre las piedras del río, mi madre en la orilla, pelo rubio alborotado, ajena a lo que esa excursión a Cazorla iba a desencadenar en mí. Amor por los ríos. Ríos de montaña, sinuosos, estrechos, en los que fluye el agua fría, cristalina, irresistible, chapuzón reparador, el contador de kilómetros se pone a cero. Un baño en un río de montaña es la perla del viaje. Somos fabricantes de joyas.

La Hoz del Júcar es un paseo por una pequeña carretera, la B-5, que bordea el río y atraviesa aldeas incrustadas en las rocas, la mayoría ocupadas por gatos. Es como ir soñando en la tranquilidad de la mañana, sin esfuerzo. Se puede uno olvidar de su cuerpo.

No son ni las diez de la mañana, solo llevo 28 kilómetros, en todas las mesas del bar de La Recueja hay botellas de vino, jarras de cerveza, botellines, bocadillos descomunales. Me da vergüenza pedir tostadas de mermelada. Me envalentono: Medio bocadillo de cabezal con alioli. No sé lo que es exactamente el cabezal, pero quiero mimetizarme en el ambiente. Hay currantes y jubilados, nada de familias ni turistas. La libreta se llena de churretes de grasa. Con el vino no me atrevo. Debe quedar ridículo mi descafeinado al lado de este plato animal. Trece kilómetros después me detengo en la playa fluvial de Alcalá del Júcar y no sé cómo voy a digerir el cabezal ni qué estará farfullando mi estómago, acostumbrado a la liviandad de mis recetas.

Me quedo cuatro horas en este paraíso del Júcar. Es la primera vez que como sin hambre. La comida es una obligación, pero también un estímulo. No me sabe igual si no he sudado. Estoy majara por irme de aquí a las cuatro de la tarde, pero me esperan las Hoces del río Cabriel, una bonita y desesperante carretera, la C-7, último camino de Castilla-La Mancha, tan bacheado que mis finas ruedas tiemblan, tan agrietado que las alforjas se sueltan con cada salto. Grito, nadie puede oírme porque la única aldea de paso es Tabaqueros, que en el 2017 tenía 1 habitante, según el Instituto Nacional de Estadística. Respiro. Ojalá supiera rezar. No creo en nada. El río Cabriel es mi dios. Me dejo llevar por su corriente. Otra hora haciéndome el muerto.

Tengo la impresión de que hoy no he hecho nada, solo bañarme en ríos, y cuando cae la noche, ya en la Comunidad Valenciana, a la entrada de Venta del Moro, miro el reloj y marca 90 kilómetros. ¿Este es mi descanso? Me cuesta rebajar la exigencia. Hago etapas de seis horas con sencillez. No he visto carteles al salir de Andalucía ni de Castilla-La Mancha, ni al entrar en Valencia. Nadie pasa por estas rutas. Un día fueron carreteras. Todo lo que no se cuida se muere. El exceso de cuidado tampoco es sano. Demasiado artificial, demasiado cómodo. Me siento en un banco iluminado por las luces del parque, con todo listo para meterme en el saco. Una chica me alza la mano. Pasea con su madre a medianoche. La reconozco al instante. Unas horas antes habíamos coincidido en el río Cabriel, luego me adelantó con su coche y me pitó. Me pregunta qué tal y esa simple pregunta me llena de calidez. Porque la calidez en los viajes llega con los gestos más sencillos e inesperados.