Tendremos mejores experiencias, seremos más maduros, más conscientes, conoceremos gente más afín, se quedará instalada mucho tiempo en nuestra cabeza, nos reflejaremos, pero siempre nos aferraremos a la primera vez. Nunca olvido el cumpleaños de mi primera novia. El primer beso en la feria de mi pueblo, con Estopa de fondo. La raja de tu falda. La primera noche con el saco en la montaña. El primer día de universidad. El primer vómito de Martini. Dos chicas regresan de fiesta, alegres por juntarse las cinco amigas del pueblo. Se reprochan que antes estaban desperdigadas, cada una a su aire, y dicen que ahora les apetece estar aquí, bañándose en la piscina por el día, en el bar por la noche. En agosto se cuidarán y en septiembre se olvidarán. Como nos olvidamos de todo lo que no nos urge. No vemos los precipicios por los que andamos. Alicia y Fran están buscando su primera casa en Letur. Compartir hogar suele tener dos consecuencias: el convencimiento o la destrucción. Incluso destruidos aguantamos.

Programé el viaje para pasar por Albacete y ver a mi hermano y a su hija de siete meses. Retrasé el inicio y se fueron de vacaciones. Y ahora estoy en este parque junto a su piso, al que he llegado tras un intensivo pedaleo de 110 kilómetros, hirviendo agua mientras veo vídeos de la niña: Ángela crece, toca al gato, la arena de la playa, el mar, le choca su primera ola en la cara, se balancea, gatea hacia atrás, supongo que pronto hablará, y yo sigo por estas carreteras de La Mancha. La vida que he elegido. Y aunque a veces pueda imaginar cómo sería de otra forma, más tradicional, estable, sé que me cansaría. ¿Quién sabe? Tampoco pienso cuánto voy a estar así. Pensar a largo plazo hace que descuide el placer diario. Tras la comida creo que aún estoy en déficit de calorías.

Me doy un capricho en Valdeganga. Una tableta de chocolate local. Me instalo junto al río Júcar. Ya no da el sol, pero me baño. Me doy cuenta de que hoy no he hecho ningún retrato. Hay dos familias de Bolivia terminando su picnic. Pido fotografiar al niño, Joshua, de cuatro años. Quiere ser presentador. Se coloca bien el flequillo. Su hermana, Mailen, dos años mayor, nos mira, celosa, algo triste. Quiere una foto con él. Posan. Lo abraza con fuerza, impulsiva, como si quisiera atrapar ese amor tan puro y sincero que se tienen. Como si supiera que cuando crezcan, se irá desvaneciendo.