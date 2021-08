Sebastián Martínez Domedel fue uno de los protagonistas indiscutibles de la pintura andaluza del siglo XVII, aunque el tiempo ha sido cruel con su memoria y hoy no solo es un desconocido para el gran público, sino también para muchos profesionales del mundo del arte. Así, cuando en el 2009 el Museo del Prado adquirió para sus colecciones un lienzo de San José con el niño firmado por este pintor, algunos colegas quedaron sorprendidos por su excelente calidad, que situaba a su autor a la altura de los grandes maestros del barroco español. Por suerte, en los últimos años se han dado pasos decisivos para revalorizar su figura y nuestro conocimiento sobre su labor no ha hecho más que incrementarse a través de artículos, conferencias, una tesis doctoral -recientemente publicada- y una exposición monográfica que se inauguró en la catedral de Jaén en el 2015. Estas contribuciones evidencian un renovado interés sobre el artista, aunque la investigación debe seguir avanzando para dar respuesta a algunos interrogantes que subsisten sobre su trayectoria. Por ejemplo, seguimos sin saber dónde y cuándo se produjo su nacimiento, pues, pese al esfuerzo de varios investigadores, su partida de bautismo aún no ha sido localizada. Es muy probable que naciera en Jaén, ciudad donde vinieron al mundo el resto de sus hermanos y donde el pintor vivió casi toda su vida, a excepción de los últimos años que pasó en Madrid, buscando fortuna en la corte de Felipe IV.

Este origen jiennense ya fue apuntado por Antonio Palomino en El Parnaso español pintoresco y laureado (1724), la primera gran antología de vidas de artistas editada en España. Para redactar la biografía de Martínez, Palomino contó con la ayuda de uno de sus discípulos, el pintor Antonio García Reinoso, quien pudo hablarle de la existencia en Lucena de algunas pinturas de su maestro que merecían «grande aprobación de los del Arte», aunque sin especificar cuáles.

La confirmación de que Palomino, y quizás Reinoso, estaban en lo cierto nos la proporciona un contrato inédito, firmado por Sebastián Martínez el 26 de abril de 1652. Aquel día, el pintor se encontraba en Lucena para cerrar un acuerdo contractual con el duque de Segorbe y Cardona, Luis Ramón Folch de Cardona y Aragón, uno de los aristócratas más poderosos de la España del momento. El duque quería que Martínez pintara diez cuadros para los nuevos retablos colaterales que entonces se estaban construyendo para la parroquia de San Mateo. El pintor se comprometió a pintarlos por 400 ducados en solo cinco meses, aunque tan corto plazo tuvo que prorrogarse, seguramente hasta febrero del año siguiente.

Su riquísimo programa iconográfico, sobre el que próximamente se publicará un estudio en la revista Boletín de Arte, buscaba conciliar los intereses de las cofradías que ya estaban instaladas en sendos altares -la de la Virgen de la Asunción y la de las Ánimas del Purgatorio- con las necesidades de representación de la Casa de Segorbe y Cardona. Ello explica la extraña amalgama de santos y devociones propias de Cataluña y Valencia, a través de los cuales se rinde un velado homenaje al duque, a su esposa -recientemente fallecida- y a su único hijo varón, Ambrosio de Aragón, en quien estaban depositadas todas las esperanzas de sucesión del linaje.

A pesar de constituir uno de los ciclos más ambiciosos de Sebastián Martínez, las pinturas de Lucena han pasado completamente desapercibidas para propios y extraños. De hecho, ni siquiera el ilustrado Fernando Ramírez de Luque, que tan informado estuvo sobre otros asuntos de la historia local, intuyó su autoría, pues las asignó erróneamente al pintor lucentino Bernabé Ximénez de Illescas. Hay que reconocer que su juicio estaría condicionado por el estado de conservación de las obras, que por aquel tiempo ya debía ser bastante malo. Así, sabemos que cuatro de ellas tuvieron que ser sustituidas por otras entre 1789 y 1790, y las seis que sobrevivieron fueron vilmente restauradas, llegándose incluso a repintar algunos personajes.

La incuria sufrida durante los siglos XIX y XX no hizo sino agravar la situación, ya que los lienzos continuaron oscureciéndose, destensándose y humedeciéndose por acción de los centros florales que, sin ningún tipo de reparo, se colocaban ante ellos en determinadas festividades. Los retablos que los albergan tampoco corrieron mejor suerte, pues su dorado original se perdió bajo sucesivas capas de pintura, la última de ellas en un tono burdeos de muy dudoso gusto. Ante esta accidentada historia, la restauración que actualmente se está llevando a cabo en el retablo de San Miguel se presenta compleja, aunque confiamos en que logre devolver el esplendor perdido a este singular conjunto de Martínez. Con ello se recuperará un valioso fragmento del patrimonio lucentino y un testimonio del paso por la ciudad de uno de los artistas más notables de nuestro Siglo de Oro.

(*) Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla