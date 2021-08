El músico Kiko Veneno continúa este fin de semana con su extensa gira veraniega, y una de esas citas la tiene en Carcabuey, donde el próximo sábado ofrecerá una actuación acústica e íntima en el Parque Municipal, a las 22:30 horas, dentro del ciclo Música al aire. En estos conciertos, el artista da un repaso a su legendario e inmortal repertorio, un recital en el que el músico recupera y otorga nuevos aires a su cancionero más clásico, pero también otras joyas menos conocidas y algunas de las nuevas canciones que forman parte de su nuevo disco, Hambre.

Con este álbum, el decimotercero de estudio, el artista de Figueras rompe de nuevo fronteras, obteniendo críticas excepcionales. Se trata de un trabajo compuesto por diez canciones, la mayoría nacidas durante el confinamiento y donde se comprueba que sigue mezclando con especial gracia y sabor, con un talento que no se negocia y al que no le pesan los años, la atemporalidad del flamenco con sonidos del presente, confirmando que él, siempre en continua investigación musical, no ha perdido las ganas de contar estos tiempos con composiciones sorprendentes y vibrantes.

La siguiente cita de Kiko Veneno en tierras cordobesas será el próximo día 21 en Pozoblanco.