Esas fotos no debería tomarlas. ¿Qué sentido tienen? El día que me dé pereza un encuentro, preguntar un nombre, dejaré esto. Viajar en bici implica escuchar, detenerse, ser parte de los sitios. Es muy fácil integrarse en una bicicleta. No puedo hacer una foto e irme.

Los bares son un buen refugio. Mi único refugio. Me siento en la terraza de Casa Toni, en Tocón, un pueblo del norte de Granada en el que no habría por qué parar, y observo la vida de su gente: dos jóvenes que acaban de sacarse el MIR presumen de su primer empleo y se quejan de que sus madres les sigan preguntando si van a venir a cenar, una mujer dice que no va a coger ningún trabajo hasta septiembre, un gato maúlla, la panadera pasa con su coche y ofrece pan, otra señora asegura que no tiene ganas de nada, un hombre pide que le inviten a una copa. Vienen y van, y yo sigo ahí, como una planta, con el cuaderno y el descafeinado encima de la mesa.

Permanezco en un bucle de alegría, ¿pero qué pasa cuando llega un chasco? Cada vez soy más ligero con las decepciones. Las pisoteo y sigo. No tengo problema en pedalear 15 kilómetros más, aunque sean las dos de la tarde, aunque me rujan las tripas. No tengo problema en echarme a un lado de la insulsa carretera GR-3410, bajo un olivo, y preparar un picnic sin muchos ingredientes. Si todo fuera perfecto, dejaría de serlo.

Apenas descanso, quiero llegar pronto a un pueblo para ver el Tour de Francia, que hoy sube el Tourmalet. Echo de menos las montañas, las altas montañas. En Limones no hay bar, tienda ni vecinos, hasta que aparece Cristina con sus dos hijas y sus padres. Una de las niñas quería ir este verano al Pirineo para ver el Tour. Todos nos hemos quedado sin algo. Me dan dos manzanas. Manjar. En la siguiente aldea, Cerro Cauro, sí hay tienda, pero está cerrada. El embalse de Colomera no tiene entrada para bañarse. Cuando nada sale bien pienso en todo lo que antes salió genial. El humor desactiva la rabia. Y un poco de música. Trabajo más la cabeza que las piernas. Las piernas nunca me fallan. La mente traiciona.

Son las seis y media y acabo de encontrar un merendero cerca de Benalúa de las Villas. Podría seguir dos horas, esa búsqueda que tanto me gusta, pero llevo 110 kilómetros, el sol pegado en la cara y aquí hay árboles, sombra, corre viento y no hay gente. Y yo solo quiero leer tumbado.

Hay que saber cuándo parar.