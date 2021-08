Eres muy bonita, Ronda, pero solo me voy a detener para que un mecánico me atornille el portaequipajes, que se me ha soltado. Debería llevar herramientas. Debería aprender a usarlas. No puedo pasarme la vida a expensas de que Santa Bicicleta me proteja. Soy nefasto para lo que no me gusta. Nunca pinché, jamás tuve ningún problema técnico. Y el primer contratiempo me pilla en el único pueblo grande que pisaré en días. Un pinchazo podría arruinarme el viaje. Hay gente que se arruina la vida sin inmutarse. Una pareja que no se soporta. Escuchando a un jefe rancio. Dedicando horas a un trabajo mustio, olvidándose de uno mismo. A veces nos creemos infinitos.

«Cuando era chica yo venía aquí y le decía a la dueña: ‘Paqui, algún día yo trabajaré aquí’». Habla Vanessa mientras me tomo un café. Luego se fue a Suiza, Inglaterra y Portugal, hasta que un día recibió la llamada: «¿Segura que te quieres quedar el bar?». Se atrevió. ¿Y qué ocurre cuando somos valientes, cuando nos desafiamos, cuando nos escuchamos? Con 38 años Vanessa se divorció, se trajo a sus dos hijos a Algatocín, en la Serranía de Ronda, y se quedó el Mesón La Ermita. Antes se llamaba La Prontitud porque enfrente paraba el autobús y la gente decía: «¡Ponme una copita prontito, que se va el autobús!».

Pierdo las gafas de sol. Viajar en bici es la anarquía y la pureza.

Corono el puerto del Viento hambriento, pero no hay sombras en la cima. Cuando el viaje quiera joderte, solo tienes que pedalear un poco más. En el descenso hacia El Burgo encuentro el sitio que necesitaba para el picnic, rodeado de árboles, ni un ruido, salvo el hornillo y la brisa que tambalea las ramas. Me echo a la sombra tras comerme un plato de pasta con pesto. ¿Cómo me levanto de aquí?

El viaje está lleno de micro decisiones. Gracias a que sé irme puedo llegar a gente que quizá un segundo después ya no estaría ahí. Quiero contarle a alguien lo duro que está siendo subir El Chorro. Joan Bernard sale a la carretera sin camiseta. Me cuesta reconocer su acento suizo. Hace 25 años vino a buscar un lugar para escalar y se quedó aquí. «Cuando termines de subir -me aconseja-, coge un camino a la derecha, ponte debajo de un chaparro y disfruta de las vistas».

Y así acabo el tercer día, donde solo un lugareño puede conocer, descargando las alforjas frente al desfiladero de los Gaitanes, un imponente atardecer, y poco a poco cae la noche en el valle, sin pueblos alrededor, con alguna luz por la ladera, el ladrido de un perro en la lejanía y una galleta de chocolate.