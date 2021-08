¿Qué nos regalamos? Soy nostálgico, pero no añoro nada. Queda poco de aquel yo. Miro atrás sin ninguna pena, preguntándome cómo he podido cambiar tanto. Tiro todo lo que no me llena, incluido el trabajo. No hago planes porque no sé qué voy a querer mañana. Debería exigir menos a quienes me rodean. Me perdí la graduación de mi clase por irme a nadar. Dos chicas se sientan juntas para seguir mirando el móvil. Modo avión. Lo siento por mi madre, la gran damnificada de estos viajes.

Ser social y huir de la gente. No soportaría presenciar otra discusión por un aparcamiento. El viaje empieza hoy, desde Tarifa. En el 2006 traje aquí a una novia de Burgos que se puso como una gamba. Dormimos en el Peugeot 206 y no se quejó. En cada etapa hago alguna barbaridad. No puedo arrastrar a nadie. Viajando solo me concentro más en lo que veo, en lo que hablo, en lo que fotografío. Los amigos nutren y también dispersan. A veces me detengo en el arcén de la carretera pensando si dar marcha atrás para preguntarle a ese hombre qué hace ahí, en mitad de Los Alcornocales, tan arreglado a las diez de la mañana.

Se fue el viento, los coches y la gente. Queda Gregorio en su furgoneta, frente al puesto de naranjas que lleva el nombre de su padre, lleno de cajas vacías. Cuando viajas en bici necesitas cosas en las que nunca habías pensado, como esos vendedores que ofrecen fruta a los viajeros en pleno trayecto, alejados de pueblos. La piel es mi servilleta. No quiero cerveza, solo sombra. Tras 80 kilómetros la encuentro a las afueras de Los Ángeles, pero se me cae el agua cuando empiezo a hervirla; sustituyo la pasta por una ensalada de atún, aceitunas y tomate. ¿Cómo le digo a alguien que con eso debemos subir un puerto?

En el bar Sandra, en San Pablo de Buceite, recargo agua y Chiri, con cigarro y cubata en vaso de tubo, me entretiene. ¿Tú no serás policía con tanta foto?

Hoy voy con tranquilidad porque sé que al coronar hay un bonito mirador, en la entrada de Gaucín. Saco el hornillo. ¿Estás haciendo un picnic?, me pregunta un niño. Sí. Se va y vuelve al minuto. ¿Y estás solo con la bici? ¿Adónde vas? A Francia. ¿Se puede ir a Francia en bici? Claro, cuando seas mayor tú también podrás. ¿Y dónde vas a dormir? Aquí. ¿Cómo? Le explico lo que es el saco. Se va. Empiezo a cenar. Anochece. Regresa. Vale, yo también lo haré de mayor, pero en moto.