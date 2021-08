¿Qué hace diferente este viaje? En la última clase de la Universidad nos hablan de la necesidad que el ser humano tiene del grupo, pero yo me voy solo tres semanas. ¿Solo? Es la pregunta que más me hacen, porque a los 37 años ya no es tan normal estar solo. No familia. No amigos. No novia. Nadie en la estación para despedirme.

No hay chicas en mi cabeza. A nadie tengo que escribir tras cada etapa. Ante mí, kilómetros y una cámara, 36 fotografías. Amar lo imposible. Llenar cinco carretes con personas que querría, pero a las que nunca más veré.

Anteayer fue el cumpleaños de mi abuela. El primer cumpleaños sin ella. «Yo vivo y siento la vida», seguía diciendo con 96 años. He escrito su nombre en una alforja. También lo llevo tatuado en el talón. El amor es hablar de alguien todo lo posible.

Salgo de Cádiz, el sitio al que llegué en mi primera aventura en bici, desde Córdoba, hace ocho años, con una mochila en la espalda porque en el kilómetro 12 se me rompió la cuerda que la sostenía. Siempre que inicio un viaje vuelvo a aquel. Voy colocando chinchetas en un mapa trazando cada trayecto que fabrico. No sé dónde voy a dormir esta noche. Cada vez viajo con menos. Llevo más libros que cámaras de repuesto. Un maillot amarillo para 17 días.

La gente dice que será muy duro unir Cádiz con Francia, pero lo único que voy a hacer es pedalear, fotos, escribir y leer. Cualquier otro plan me sabría a poco. Necesito los cuatro elementos y, sobre todo, no tener techo. Ni meta diaria. La incertidumbre es lo que te hace vulnerable y solo cuando eres vulnerable el viaje adquiere su verdadera dimensión, se hace grande, imprevisible, duradero. Buscar un lugar cada noche, echar el saco en una cima, dormir rodeado de oscuridad y silencio, sin sábanas, sin protección, sabiendo que te pueden masacrar los insectos es una especie de dulce veneno.

Leo en el libro de Ander Izagirre que el ciclismo nació del impulso viajero de los pobres y que a los primeros ciclistas los llamaban isolés, aislados, porque partían solos a la aventura. Imposible no sonreír. Imposible no estar nervioso. Más que en el primer viaje porque ahora soy más consciente de a lo que me expongo. Cada vez arriesgo más. La primera pedalada siempre es un golpe en el estómago. La primera foto, a un hombre que pesca una lubina entre Cádiz y San Fernando. No paro en las playas. Solo en una calle de Zahara de los Atunes para hablar con Raúl, que vigila el aparcamiento por hacerle un favor a un amigo. El viento me funde. Imposible amarlo. En el cruce de Bolonia compro tres paraguayos, un melocotón y un tomate. África, a quince kilómetros. Gol de Italia. Ocho picaduras de mosquitos. Miro el mar por última vez.