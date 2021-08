El arte no cierra en Córdoba por vacaciones y la ciudad mantiene una digna oferta expositiva en el mes de agosto que recorre distintas disciplinas que transitan desde épocas remotas a lo más actual del arte contemporáneo. En los museos cordobeses, tanto los municipales como los gestionados por la Junta de Andalucía, con horario reducido de mañana hasta las 15.00 horas, se puede disfrutar de interesantes muestras temporales, además de sus colecciones permanentes, una opción de ocio no solo para el turista, sino también para el propio cordobés, que en esta época estival tiene la oportunidad de adentrarse en muy distintas experiencias artísticas si no ha podido hacerlo hasta ahora. Además de los museos, otros centros de arte como Botí o la sala Vimcorsa también continúan con su programación.

Los amantes de la pintura de Julio Romero de Torres están de enhorabuena si quieren conocer algo más del pintor cordobés gracias a la muestra que actualmente alberga su museo y que lleva por título La guitarra, alegoría sonora. Con esta exposición se pretende enfrentar al artista con sus antecedentes en la iconografía de la mujer y la guitarra. De esta forma, la etapa más flamenca del pintor cordobés se hace dialogar con obras del siglo XIX que ofrecen diferentes visiones de lo andaluz y de la figura femenina. Esta confrontación se materializa al enfrentar cuadros como Alegrías con pinturas costumbristas como una de Manuel Cabral, cedida por el Museo Thyssen, con el objetivo de comparar cómo el pintor cordobés utiliza estos iconos y los presenta frente a la forma en la que se reflejaron en artistas del siglo XIX. Con esta muestra que enfrenta al artista a su pasado y al concepto que tenía de la mujer, mucho más trascendente y místico, en un tiempo en el que había dejado de ser la musa que solo estaba para ser mirada. Además del cuadro de Cabral, en el que la mujer se integra en el mundo flamenco de los hombres, la exposición muestra otra serie de imágenes en las que aparecen mujeres tocando la guitarra, entre ellas un cuadro de Romero Barros que ofrece una escena campestre, un dibujo de Rafael Hidalgo, donde también aparece una mujer tocando la guitarra, grabados y fotografías del siglo XIX, entre ellas una de Jean Laurent de una gitana cordobesa que también toca este instrumento.

Música y pintura

Por otro lado, este museo ofrece la pieza Alegrías del Romero, un audiovisual creado por el productor y músico cordobés Fernando Vacas que reúne todo el imaginario del artista cordobés. Una mujer morena, el pecho desnudo, el galgo Pacheco, un patio, una guitarra, zapatos de tacón, un sombrero cordobés, un capote, un moño, dos navajas y San Rafael son algunos de los iconos que construyeron el universo de Julio Romero de Torres y que se citan en esta pieza musical que, a ritmo de alegrías, rinde homenaje al artista en el 90 aniversario de su muerte.

Por su parte, el Museo Arqueológico y el Teatro Cómico Principal son las dos sedes de la exposición Arte culinario en la Córdoba Andalusí, donde se muestra una visión sobre los ajuares domésticos tanto de mesa como de cocina de la Córdoba andalusí, los hábitos alimentarios y las costumbres culinarias. En ella se han recuperado piezas que no se exponen habitualmente, especialmente de las campañas de realizadas para el trazado de la ronda oeste de Córdoba y las casas excavadas de la avenida de Rabanales.

También el Museo de Bellas Artes muestra una interesante exposición temporal en la que reúne una serie de dibujos de platería de José María González del Campo (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1878 - Córdoba, 1976), un excelente platero, orfebre y diseñador que, aunque no nacido en Córdoba, desarrolló el oficio en esta ciudad a lo largo de cincuenta años, tras haberlo aprendido en Sevilla, razón por la cual era conocido popularmente como Pepito el sevillano. En esta exposición se muestran los veintiún dibujos de diferentes temáticas que fueron donados al museo por su familia en el año 2015.

Bodegones de Rasero

Más allá de los museos, en la sala Vimcorsa se sigue disfrutando de la obra del cordobés Miguel Rasero a través de una colección de 60 bodegones de mediano y gran formato que reflejan su evolución en este género, que lo ha acompañado durante cuarenta años y que crea mediante la técnica del collage, dedicando especial atención a la luz, la perspectiva y las texturas, que han evolucionado desde sus primeras pinturas. Con esta propuesta se reivindica el talento del creador de Doña Mencía y una temática que surgió siglos atrás y que gracias a autores como Rasero sigue plenamente vigente.

El arte contemporáneo y los nuevos lenguajes artísticos también están presente en la oferta expositiva de Córdoba. Así, el Centro Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí acoge la exposición multidisciplinar Animalario. Sensibilidades animalistas en el arte contemporáneo, que, comisariada por Margarita Aizpuru y con la participación de los artistas cordobeses Pepe Espaliú, Fernando Sendra y Eugenio Rivas, reúne obras de 21 creadores que se han integrado en siete ejes argumentales que tienen como centro el mundo animal. La muestra está concebida desde una convergencia de medios y disciplinas estéticas, desde la calidad y desde una selección de artistas de consolidada trayectoria, tanto nacional como internacional, incluidos algunos premios nacionales de fotografía como Cristina García Rodeo o Alberto García Alix.

La oferta del C3A

Y siguiendo con los nuevos lenguajes artísticos, el Centro de Creación de Contemporánea de Andalucía (C3A) ofrece actualmente varias propuestas que harán las delicias de los amantes del arte contemporáneo. Por un lado, aún se puede disfrutar de Alhambra, una pieza que rinde homenaje a Juan Serrano (Córdoba, 1929-2020), artista y arquitecto, histórico fundador de Equipo 57. Se trata de una instalación inmersiva en la que el visitante puede entrar y experimentar, junto a una selección de 60 maquetas procedentes del estudio del artista. Se trata de proyectos que en gran medida no fueron ejecutados, pero que Juan Serrano diseñó con cuidado y minuciosidad, ideas que fueron llevadas a objetos tridimensionales de carácter efímero. Éstas desvelan mucho del proceso creativo y de investigación de Juan Serrano, así como de sus intereses estéticos y humanistas.

El C3A también alberga la exposición Escenografías, del artista visual cordobés Tete Álvarez, que reúne obras concebidas y realizadas específicamente para esta muestra, que recorre escenarios de la política y del poder, fragmentados, descontextualizados y transformados para generar nuevos significados. Por otro lado, en este centro de arte aún se puede admirar la obra de Soledad Sevilla en la exposición No todo es azar. En ella, el centro ha reunido una selección de la obra que esta artista donó al CAAC en el 2020 compuesta principalmente por dos conjuntos: el que tiene a los muros vegetales como punto de partida y el inspirado en los secaderos de tabaco de la Vega de Granada. En ambas series la abstracción y la repetición perviven y se acentúan para acabar proporcionando a estos paisajes cierto sentido naturalista. Junto a ellas, se ha seleccionado un amplio número de maquetas de algunas de sus instalaciones, género en el que es pionera y una de sus exponentes más destacadas.

Estas propuestas expositivas se unen a la agenda cultural de Córdoba, ofreciendo una variedad que puede atraer a cualquier ciudadano que desee pasar unos días en la ciudad, sin olvidar a los propios cordobeses, que también tienen la oportunidad de adentrarse en el arte mientras refrescan cuerpo y mente.