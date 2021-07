Hace pocos meses, en concreto el pasado 28 de diciembre, se cumplió el 125 aniversario del cine y por este motivo el pianista cordobés Alberto de Paz no ha podido dejar pasar la oportunidad para homenajear los 125 años de cine, ya que a él le encanta la música de cine y es «el motor principal de todo mi show», afirma Alberto de Paz.

Este show se celebrará los próximos 21, 22, 23 y 25 de julio en el cine de verano Fuenseca y contará con la participación de las cantantes Elena Morínez y Elia Wolf, una de corte más melódico, más lírico, y otra, de corte más jazz. Durante esos días se dará un paseo por las mejores canciones de toda la historia del cine desde los años treinta, con canciones como Judy Garland, en el Mago de Oz, pasando por los setenta y luego por los noventa, con Whitney Houston, y acabando con Lady Gaga. «Son casi 2 horas de un espectáculo a un ritmo frenético, ya que son muchas canciones en poco tiempo, pero ahí estaremos para darlo todo», señala Alberto de Paz.

En estos cuatro días también se podrá disfrutar parte del propio espectáculo de Alberto de Paz, en el que no solo tocará el piano, sino que también va a cantar y va a hacer de labores de showman. «Según el público que venga un día u otro seguiremos con un camino o con otro. Quizás los cuatro días no serán iguales, pero es verdad que está puesto todo para que sea igual por el hecho de que, si la gente viene un viernes en vez un miércoles, darle a todos la oportunidad de ver el espectáculo esa forma», indica de Paz.

Con respecto al aforo, el cine Fuenseca cuenta con algo más de 500 asientos pero, debido a la actual pandemia, el aforo será de entre 300 y 400 personas. Todo dependerá de que, «si viene la familia entera, estarán todos concentrados, pero si vienen parejas o gente sola hay que dejar metro y medio entre cada persona, pues se parte mucho el espacio», afirma Alberto de Paz. Además, la quinta ola está muy presente, pero de Paz cuenta con «un plan B, por si acaso no se hiciera ahora, sería más para delante. La cosa es que no se quede este proyecto en la nube y que se haga visible», indica él mismo. El espectáculo también contará con la proyección de The Artist, una película muda y en blanco y negro. La elección de esta película viene, sobre todo, por el tiempo, ya que el espectáculo dura dos hora y es una película que reúne la condición de no ser muy larga. Además, así también se «hace un homenaje al cine mudo», según De Paz, quien anima a que los cordobeses a que asistan porque «es un espectáculo donde la música de siempre está hecha de una forma muy especial y es un repaso a más de 100 años. Hay música para todos los gustos y para todos los públicos».