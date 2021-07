Hombres con un diente de leche es el provocador título del primer libro de Luis Díaz (Alcalá de Henares, 1994), que le ha valido el cuarto Premio de Poesía Irreconciliables por mayoría. Según la nota del jurado que portica el volumen, su gran mérito es «tensionar los límites y las posibilidades de la palabra poética para alcanzar una reflexión en torno a los engranajes del género, el territorio y la tradición». Los cuarenta y siete poemas en prosa, sin título y de extensión más o menos breve, nacen de las contradicciones íntimas de quien se siente orgulloso de pertenecer a «una estirpe de hombres con un diente de leche», aunque «esto según las leyes de la genética significa muy poco», de ser parte de una cadena de hombres con «escasa capacidad a la hora de poner nombres», pero que busca, a sabiendas de que un día heredará el territorio familiar («mi abuelo me pasa la mano por el hombro me promete que todo será mío»), su propia identidad a través de la exploración de las grietas y de las contradicciones que lo definen. Para ello utiliza una palabra directa, un verso sin artificio, una sintaxis que no se conforma con la estructura lógica y que busca una tensión emocional a la hora de retratar a este nuevo hombre, que ahonda en sus cimientos para delimitar un territorio personal, a base de piquetas, dentro del mundo rural que ha heredado.