A partir del musical de Broadway In the Heights (original de Lin-Manuel Miranda, autor de éxitos como la multipremiada Hamilton), Jon M. Chu ha dirigido esta colorista y vivaz película. Su duración no es corta (143 minutos), sin embargo, no se hace larga en absoluto. En un barrio de Nueva York aporta una racha de aire fresco a la cartelera, su música es aporte fundamental, lógico tratándose del género a que pertenece la producción. Y como no suele ser habitual este tipo de productos audiovisuales habrá que celebrarlo.

Con una fotografía de lo más luminoso, firmada por Alice Brooks, la historia nos cuenta los sueñitos de cada uno de los habitantes del barrio Washington Heights de Nueva York, sobre todo del protagonista y narrador que interpreta Anthony Ramos, el joven empresario del colmado que aspira a emprender una aventura empresarial en República Dominicana, su país de origen, reconstruyendo un chiringuito playero en ruinas que perteneció a su familia. Otros personajes multirraciales pasan por esta tienda de comestibles que resulta ser el centro estratégico de este distrito de inmigrantes: jóvenes que sueñan con salir de allí, aunque la nostalgia les invade cuando piensan en el pasado vivido en estas calles.

La música de origen latino (ritmos de todo tipo, desde merengue hasta salsa, pasando por rap y otros géneros musicales) inunda la pantalla y eleva el ánimo al espectador cada vez que aparece en escena ilustrada con bailes y coreografías muy bien diseñadas, transmitiendo la alegría de vivir. También aparece algún que otro momento triste, pero queda disuelto cuando aparecen esos paréntesis donde todos cantan y bailan para alegrar las penas o desviar la atención del público durante un descanso en el argumento del relato. No está mal esta propuesta para los tiempos que vivimos. Salir del cine con una sonrisa dibujada en el rostro y pasar un rato moviendo los pies al ritmo que marcan las notas musicales de esta interesante banda sonora puede ser una atractiva recomendación.