José Antonio Rodríguez gasta la sencillez de aquellos que tienen los pies bien anclados al suelo. Echar la vista atrás a sus 57 años es rememorar un largo recorrido marcado por la determinación de dedicar su vida a la música y una devoción clara, la guitarra flamenca. Este artista cordobés, ligado al Festival de la Guitarra de Córdoba desde sus inicios, vuelve en esta edición para presentar sobre el escenario del Gran Teatro su primer trabajo realizado en Estados Unidos.

¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de estas cuatro décadas participando en el Festival de la Guitarra?

Mi experiencia ha sido no solo a nivel docente en los distintos cursos que se han impartido, sino como artista participante desde la primera edición. En este sentido, he visto crecer el festival desde el principio y he podido cotejarlo con festivales de otros países pero, a nivel docente, la verdad es que los últimos veinte años, al menos, se planteó un método de trabajo muy interesante que acercó hasta Córdoba a los mejores profesores internacionales de guitarra, con diferentes gustos y estilos, pero todos de un nivel altísimo. Tengo la suerte de que con los años me encuentro a algunos alumnos y siempre el balance que me dan es positivo, tanto de las enseñanzas, como del festival y la ciudad. Enseñar a alguien es una gran responsabilidad, yo me sigo poniendo nervioso el primer día porque intento agradar y poder transmitir todo lo que llevo aprendido en estos cuarenta años de guitarra que llevo a mis espaldas.

En esta edición, por la pandemia, se ha suspendido esa parte de formación que tradicionalmente ofrece el Festival de la Guitarra, pero en su lugar se incluyen unas actividades complementarias. ¿Se pierde calidad sin esta seña característica?

Evidentemente. Con la pena de todos, la parte formativa es muy interesante y muy importante en el contexto del Festival; el problema es que el mundo está parado, no se puede viajar y un porcentaje alto de los que venían a participar de estas formaciones, por mi propia experiencia, eran gente de fuera de España. Las actividades complementarias que se ofertan este año no sustituyen a la formación, sino que son una alternativa. Todo aquello que nos acerque al público es positivo porque muchas veces se nos ve demasiados lejanos en la escena, inaccesibles, y todo lo que sea explicar qué vas a tocar, por qué, cómo lo has hecho, en mi caso mi nuevo disco, el proceso, las colaboraciones que tengo, ese tipo de cosas, es muy de agradecer porque la formación de un guitarrista, o del público en general, no es solo conocer la música del artista, sino también ver cómo la ha hecho y desde qué punto de vista está concebido.

Este año se conmemoran cuarenta años del Festival. ¿Cómo ha evolucionado esta cita a lo largo de este tiempo?

Ha cambiado en todo: formato, planteamiento, los cursos… No es que sea un cambio a mejor buscando otra cosa, sino que lo ha hecho, yo creo, de la misma manera que cambiamos los músicos. A veces hay que dar un giro radical para darte cuenta de lo que estabas haciendo y de lo que puedes hacer. El Festival empezó con una filosofía típica de festivales de guitarra clásica, con Paco Peña como impulsor. Empezó en la plaza del Potro invitando a amigos, muy importantes, pero en un formato pequeño, familiar, tenía mucho encanto desde luego. Años después se convirtió en la cita mundial de la guitarra que conocemos hoy. Yo recuerdo, no sé si en 1989, que el festival duraba tres meses. Fue una barbaridad porque pasaron todos los guitarristas internacionales del nivel de BB King o Joe Pass. Imposible de superar en número y nombre porque algunos ya no existen. Este año se hace un recogimiento normal a las circunstancias, vuelve a ser un Festival de la Guitarra pura, basado en tres estilos, guitarra clásica, flamenca y jazz. En la presentación del Festival dije que ahora es el momento, por muchos motivos, de que Córdoba se implique. Tiene ya 40 años de trayectoria y es un producto sumamente importante que tenemos y hay que valorarlo como tal. La música es tan importante que nadie viviría sin ella.

¿Pesa poco este Festival respecto a otros?

No creo. La audiencia de la guitarra es la que es. Competir con el Festival de Benicassim de pop o electrónica sería imposible, es así. Estos estilos se mueven en plazas de toros y grandes estadios y la guitarra es más de teatros y salas de conciertos. Aquí cada uno tenemos lo que nos merecemos, evidentemente. Hay que pensar que hablamos de un Festival de una gran calidad, de un formato de música de cámara, salvo algunas incursiones de cantantes o guitarristas que son muy conocidos o que están muy de actualidad, que siempre suele haber algo en el Festival, el resto no es así. Yo creo que hay que ir al teatro y escuchar propuestas aunque no sean conocidas, porque a veces nos podemos llevar una sorpresa grata de gente que no conocemos y hace una música fabulosa.

¿Necesitaría más apoyo institucional?

Cualquier apoyo es poco para un evento tan importante. Me encantaría, como espectador y guitarrista, que este Festival tuviese el máximo apoyo no solo a nivel local, sino también andaluz, porque un evento que lleva celebrándose cuarenta años no es algo habitual en los tiempos que corren. Todos deberíamos apoyarlo.

En esta edición presenta su último disco, ‘McCadden Place’, grabado en Los Ángeles. ¿Cómo se siente dando a conocer en Córdoba su primer trabajo realizado en el extranjero?

Estoy muy contento porque el hecho de poder hacerlo significa que todo va volviendo a su cauce en la cultura. El disco salió hace ahora un año y, bueno, tuvo una salida, digamos, desgraciada por todo lo que pasó, pero había que presentarlo. Yo no sabía cuándo se podría presentar en Córdoba porque vivía fuera y mira… Para mí va a ser un momento muy especial presentar mi disco aquí, en casa, después de estar dos años en Estados Unidos donde he pasado por muchas y variadas vivencias. Eso es lo que he querido reflejar en este trabajo y espero saber transmitirlo.