Ocho personalidades clave en la candidatura de Córdoba 2016 responde a Diario CÓRDOBA diez años después de la decepción.

1- ¿Qué lección sacó la ciudad de Córdoba del fracaso de la Capitalidad Cultural del 2016?

2- ¿Estamos mejor o peor que hace diez años desde el punto de vista cultural?

3- ¿Qué proyectos consideran más necesarios en este ámbito de cara al futuro?

José Antonio Nieto | Alcalde de Córdoba entre 2011 y 2015. Actual Portavoz del PP en el Parlamento

"Córdoba logró un vínculo colectivo en torno a la cultura"

1- Desde mi punto de vista, la principal lección es que nunca podemos pensar que las cosas están hechas antes de que se tome la decisión. Creo que se transmitió la sensación de que todo estaba hecho, que Córdoba, sí o sí, iba a ser la capital europea. Se minusvaloraron las posibilidades del resto de las candidaturas y se distrajo el trabajo en reforzar la propia candidatura. Todo eso fue un error. Yo llegué a la Alcaldía el 13 de junio y, apenas un mes después, nos llevamos esa decepción. Pero también se sacaron conclusiones positivas, la más importante para mí es que Córdoba logró un vínculo colectivo en torno a la cultura. Todo el mundo se implicó en este proyecto de una u otra forma, y eso es muy importante.

2- No creo que estemos mejor, pero tampoco peor. El proyecto de la Capitalidad era un compromiso a futuro un «a partir de ahora nos vincularemos más a la cultura», no una constatación del presente, probablemente eso también nos hizo daño. Hoy seguimos disfrutando del Festival de la Guitarra, de la Fiesta de los Patios, de Cosmopoética, de todos los eventos que existían hace diez años, que siguen hoy presentes. Se hizo un esfuerzo durante cuatro años con la construcción y difusión de la candidatura, pero todo lo demás sigue igual.

3- Para mi cada día son más importantes los proyectos vivenciales, los que implican a las personas, los que forman y unen a las personas. Abrir la cultura a la participación de las personas. Ese debe ser el reto de hoy en mi opinión.

Joaquín Dobladez | Delegado de Cultura de la Junta entre 2009 y 201. Actual jefe de gabinete de la Subdelegación

"Debemos mimar a nuestros creadores y gestores"

1- Una muy buena. Que una ciudad puede unirse en torno a un objetivo. Acto seguido, que debemos confiar en nuestro potencial, no hay que buscar gurús ajenos a la ciudad contando con tanto talento. Esta ciudad arrastra demasiados complejos que nos llevan a cometer errores fruto de nuestra inseguridad. Otra fundamental, que cuando se trata de proyectos importantes para la ciudad, donde la decisión se toma fuera, hay que tejer redes con inteligencia. En esto hemos avanzado y lo estamos comprobando.

2- Peor. Es evidente. La cultura es un sector especialmente sensible, sufre las crisis mucho más que cualquier otro. La crisis económica menguó presupuestos que con el tiempo se han ido recuperando tímidamente. La pandemia ha vuelto a golpear muy duro a pesar de poner de manifiesto la necesidad de cultura en nuestras vidas. Creo que la ciudad no ha interiorizado su naturaleza cultural más allá del titular. Hay iniciativas muy interesantes, las instituciones culturales funcionan de forma ejemplar, pero dudo que exista una estrategia común, un plan al que sumar su acción.

3- Contamos con cuatro declaraciones de patrimonio mundial. Pero la cultura debe ser un elemento vivo. Más allá de grandes infraestructuras o traer colecciones que poco aportan, debemos crear un ecosistema donde lo público y lo privado colaboren. Debemos mimar el sector. Mimar el tejido, el factor humano, nuestros creadores y gestores. Y definir una programación que suponga una oferta única y diferenciada.

Marisa Vadillo | Artista, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla e investigadora

"Se debe apostar por jóvenes creadores cordobeses"

1- Posiblemente no sacamos de aquella experiencia ninguna lección. Se pasó de la euforia a desmantelar todo el proyecto cultural, no solo el que giraba en torno a la Capitalidad Cultural del 2016, sino toda la dinámica contemporánea de la ciudad.

La lección la sacamos, quizás, los creadores contemporáneos con respecto a Córdoba al asumir que, definitivamente, es patrimonio, pero no quiere ser presente ni futuro. ¿Dónde están aquellos proyectos?

2- En Córdoba capital estamos infinitamente peor que hace diez años, sin galerías privadas, sin apoyo específico a la creación joven que ha desaparecido del espacio público, sin redes alternativas salvo nuevas propuestas puntuales como Espacio Plástico, con un coleccionismo escasísimo, con unas instituciones que proponen cualquier cosa en cualquier lugar favoreciendo usos y líneas poco profesionales de espacios contemporáneos como el C3A (aunque sea autonómico), y sin una gran sala municipal. Creo que peor, imposible. Personalmente, son los peores años que recuerdo.

3- En primer lugar, que haya una concejalía de cultura profesional y operativa, que conozca el sector y trabaje por él, desvinculada de proyectos turísticos que no crean tejido en la ciudad. Segundo, crear algún espacio contemporáneo municipal de prestigio. Finalmente, y como prioridad, que se apueste por el apoyo a los jóvenes creadores de las cinco escuelas de arte que tiene Córdoba.

Antonio Vallejo | Director del conjunto arqueológico de Medina Azahara

"Hay que ir más allá de hitos monumentales o aislados"

1- La lucha por la Capitalidad puso de manifiesto que no se había dado la relevancia suficiente a la cultura en Córdoba, con una debilidad importante en infraestructuras, medios e instrumentos reales para ser competitivos en Europa. En este caso creo que Madinat al-Zahra ha sido un ejemplo de perseverancia por ocupar un lugar en el panorama patrimonial y cultural con repercusión mundial.

2- Plantear la cuestión a 10 años vista, quizá es quedarnos un poco cortos. Si algo posee Córdoba es patrimonio y la cultura necesita estas raíces para poder destacar en esta materia. Tenemos que buscar nuestro sello propio, en concordancia con el poso cultural que tenemos en nuestro ADN y apostar por una política cultural que vaya más allá de diferentes hitos monumentales o actuaciones aisladas.

3- Debemos hacer un esfuerzo por compatibilizar la ciudad histórica, con toda la fuerza de su pasado, con proyectos que nos acerquen a la modernidad y a la incorporación de nuevos elementos que nos permitan ir creciendo en cultura, como aportación de nuestra generación. Es necesario poner todas nuestras fortalezas en movimiento y reivindicar las señas de identidad de la ciudad. Incentivar proyectos que permitan la remodelación de aquellos edificios emblemáticos y la construcción de otros nuevos. Y que las manifestaciones culturales que se proyecten no sean un cúmulo de acciones inconexas y limitadas a un tiempo.

Manuel Pérez | Fue coordinador general de la Oficina Municipal de Córdoba 2016

"Se necesita un proyecto amplio y contemporáneo"

1- Del desenlace de la Capitalidad Cultural en el 2011 Córdoba sacó una gran decepción y pocas lecciones. El proyecto Córdoba 2016 estaba concebido para permanecer en el tiempo y no solo para el año 16. Sin embargo, los proyectos se olvidaron. La Fundación Córdoba Ciudad Cultural, que agrupaba a todas las instituciones y a sectores de la cultura, se disolvió. Además, el buen ambiente cultural que el proyecto había generado en la ciudadanía cordobesa se apagó.

2- Creo que no hemos avanzado mucho en estos diez años por lo que he dicho antes. Pienso que muchas de las ideas y propuestas previstas en el proyecto de la Capitalidad Cultural de Córdoba 2016 podrían haberse llevado a cabo y no se hizo. El panorama cultural que la ciudad de Córdoba ofrece hoy es claramente mejorable.

3- La ciudad de Córdoba está necesitando un proyecto cultural amplio, basado fundamentalmente en el patrimonio y hecho con una mirada contemporánea y con amplia participación de los sectores implicados.

Para desarrollar este proyecto cultural amplio y contemporáneo y llevarlo a cabo hace falta una mayor inversión en todos los diferentes aspectos y agentes del ámbito de la cultura.

Además haría falta crear un instrumento adecuado como podría ser, por ejemplo, una fundación cultural parecida a la que hubo en su día y que fuera adecuada al momento actual. Sé que en este momento hay propuestas e iniciativas que van dirigidas en esta dirección.

Manuel Torres | Vicerrector de la UCO en 2021. Actual director de la UNIA y de la Cátedra Unesco de la UCO

"El C3A debería tener un plan estratégico de su viabilidad"

1- Creo que, aunque en la vida toda obra o proyecto humano siempre es mejorable, se hizo un buen trabajo. Sin duda, fue mejor proyecto que el ganador. Es difícil vencer ante una decisión política que, por las razones que hubiese en aquel momento, favoreció a una ciudad a la que ni la capitalidad le aportaba nada sobre lo que ya tenía, ni era una opción apoyada por su ciudadanía.

2- Estamos infinitamente peor que hace diez años. Ni hay proyecto, ni hay colaboración entre las instituciones, ni hay nada más que acciones deslavazadas. Sin duda, contamos con algunas infraestructuras, como el C3A, que entonces no estaban pero que hoy siguen sin ser un revulsivo. Otras han desaparecido sin una razón de peso y, sobre todo, se ha perdido la colaboración institucional. Ayuntamiento, Diputación, UCO y Junta pusieron en marcha proyectos culturales.

3- En primer término pensar qué modelo queremos para Córdoba. El diálogo entre pasado y contemporaneidad debería ser una seña de identidad cultural de esta ciudad y su provincia. Debería recuperarse la colaboración entre instituciones y, desde luego, hay que repensar a fondo el proyecto para el C3A. En mi opinión, supuso una fortísima inversión pública que no ha encontrado aún la dimensión que merece. No es patrimonio privativo de nadie y por ello debería someterse a un estudio en profundidad sobre su viabilidad y contenidos: un plan estratégico diseñado por expertos, a ser posible no solo locales, pues así estarían ajenos a intereses particulares.

Dolores Baena | Directora del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba

"Hay ganas y talento, pero sin una agenda coordinada"

1- Fue una lección colectiva, la de la unión, la ilusión y el esfuerzo de toda una ciudad en un proyecto común como pocas veces se ha hecho, con visión de que la cultura es necesariamente futuro.

2- En términos absolutos no hemos variado mucho. Seguimos sin una agenda común y coordinada, pero hay proyectos colectivos y con colaboración de diversas instituciones y hasta ahora únicos como es el caso de Flora. También se han abierto en este tiempo nuevas infraestructuras culturales como el C3A, y hay otras en marcha como la biblioteca de los jardines de la Agricultura. Pero hay que tener en cuenta lo que ha significado este último año y medio, en el que se ha demostrado la necesidad de la cultura, donde aumentó su consumo en digital porque no podía ser de otra manera y nos adaptamos, pero que, por el contrario, ha sido uno de los grandes sectores perjudicados en lo económico. Pero hay ganas y talento, reflejados en nuevas propuestas como una sobre Córdoba polo creativo, que pronto esperemos que esté en carga.

3- Sin lugar a dudas, los colaborativos, los que se anclen al territorio pero a la vez proyecten a Córdoba a lo global, los que aúnen creación contemporánea con patrimonio. Hacer de Córdoba una ciudad de referencia en cuanto a inclusividad en lo cultural. En definitiva, los que supongan un cambio de paradigma, un modelo socioeconómico basado en la cultura como encuentro y futuro.

José Manuel Belmonte | Escultor y miembro del colectivo artístico de Córdoba Contemporánea

"El C3A o la Fundación Botí deben enriquecer sus ofertas"

1- Me gustaría pensar que hemos aprendido que la cultura no debe ser un interés puntual, sino que requiere de continuidad. Aquello fue un fiasco importante que marcó los años posteriores. Córdoba también tiene que aprender a cuidar a sus artistas y creadores, y a valorar lo propio, pues no es necesario que se busque una aprobación constante de supuestos especialistas o gurús que ni conocen la ciudad, ni su historia, ni sus claves.

2- En las artes plásticas estamos peor que hace diez años. La crisis económica se llevó por delante las galerías privadas y las instituciones suelen programar con escasa diversidad estética, muy ensimismadas y, a menudo, sin tener en cuenta al público. El C3A y su fracaso hasta ahora es un ejemplo de ese divorcio existente entre el público y ciertas propuestas. Quiero ser optimista y confío en que podamos tener en el futuro nuevos museos y salas que revivan el interés por el arte en su pluralidad. Público hay cuando se hacen propuestas que sean atractivas. Eso está demostrado y es la base sobre la que habría que trabajar.

3- El nuevo Museo de Bellas Artes, una demanda histórica que nunca llega. Y no solo se trata de abrir espacios nuevos, sino de darle mejor utilidad a lo existente. Espacios como el C3A o la Fundación Botí deben enriquecer sus propuestas con una mayor diversidad de iniciativas, pues su misión como entes públicos debe ser llevar el arte al público en toda su riqueza y no con limitaciones.