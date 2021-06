Después de las actuaciones en la plaza de toros Los Califas de Rozalén y Pastora Soler, que tuvo que interrumpir su concierto por la tormenta el pasado sábado, este viernes será la cantante Vanesa Martín quien llegue al ruedo de la plaza de toros cordobesa, donde hará doblete, ya que, después de agotar las entradas para su concierto de mañana, se propuso una segunda cita para hoy.

Con estrictas medidas de seguridad anti covid, la artista malagueña desgranará ante sus seguidores sus mejores temas, además de las canciones de su último álbum, Siete veces sí, en una gira con la que recorrerá numerosas ciudades españolas y que comenzó en Madrid a primeros de mayo.

La cantante promete una fiesta de alegría, una sucesión de canciones y una batalla campal de emociones capitaneada por ella misma, su equipo y nuevas incorporaciones. Pretende no dejarse nada del disco actual, pero no olvidará su pasado, así como esas dos vertientes, melódica y rockera, que posee la artista. Todo un viaje por grandes éxitos como Hábito de ti, Sintiéndonos o Frenar enero, que el público no podrá evitar corear a dúo con la artista.

Y también se esperan sus palabras, que siempre llegan al corazón de sus fans. Después de catorce años de carrera profesional, con Siete veces sí llega el séptimo álbum de estudio de Vanesa Martín. Curiosamente, el álbum más internacional nació en Málaga, en casa, junto a los también músicos y productores malagueños José Marín y Tony Romero.

Una obra completa, de las que se disfrutan de principio a fin, que aglutina toda la esencia de la artista, donde su inconfundible voz va dejando huella en cada una de las canciones, mientras asaltan por sorpresa versos únicos que llevan su firma. Todo esto es de lo que hoy y mañana podrán disfrutar los cordobeses, aunque la pandemia obliga a estar sentado y con mascarilla, algo a lo que habrá que acostumbrase.