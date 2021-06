Hombre muerto no sabe vivir no es un documental, pero lleva mucha vida del malagueño Ezequiel Montes dentro. Su barrio, sus vivencias de cuando era pequeño, el honor y la lealtad o el poder de la amistad que él valoraba «se están muriendo». Y él quería rescatar todo eso. Para contarlo, el director, que también es el guionista, ha creado un filme duro, crudo, sangriento, casi gore, que, a pesar de la lectura fácil, asegura que no se nutre del cine asiático, «ni coreano ni nada, qué más quisiera yo -se ríe- , es que yo he estado ahí, mi influencia es mi gente, lo que hay ha surgido de mi corazón», aclara.

Habla, dice, de unos valores y tradiciones que él veía más claro cómo se iban desdibujando y que sólo se mantenían entre la gente de más de sesenta años; habla de un barrio donde lo más bonito que hacían los chavales era «darse pitonazos con las motos». «Mi barrio era así -explicó Montes en una rueda de prensa-, venía la policía, hablaba con el yonki y ese luego se metía en la casa de al lado a pincharse», por eso, dice, «si haces una peli de este tipo, tienes que estar en el tono», aunque este sea brutal, sin concesiones. Y ha agradecido al reparto que le haya seguido en eso sin rechistar.

Aunque «hombres muertos que no saben vivir» hay varios en la película, la historia se centra en Tano (Dechent), que ha trabajado toda su vida para Manuel (Carlos de Blas), un empresario de la construcción y «capo» local que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora está debilitado por la edad y parece que no puede manejar su negocio, un lujoso imperio montado desde la corrupción y el tráfico de sustancias, que su hijo Ángel (Rubén Ochandiano) quiere «modernizar» y está dispuesto a sacar adelante como sea.

Pero Ángel sabe que no es el heredero; no se siente querido por su padre y está convencido de que Tano será su sucesor al frente de la estructura que mantiene sus privilegios. Paco Tous, impecable como «narco» de andar por casa agotado, celebró que en España cada vez se hace «mejor cine, sin complejos y sin vergüenza», y se alegra de decir que esta película «se ha hecho así porque sí». Y eso que su personaje desaparece de modo muy traumático a las primeras de cambio.

Con Dechent, Tous representa un núcleo generacional que valora la amistad, el compromiso y el deber, aunque se deban a un capo de la droga que no tiene miramientos ni con su propio hijo. «Hay escenas muy violentas, el rodaje ha sido tremendo y muy exigente», señalaron.