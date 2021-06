Paz Vega, coprotagonista con Javier Rey de «La casa del caracol», debut de la malagueña Macarena Astorga, no ve «lobos» en su horizonte que le puedan impedir seguir creciendo. «Estoy escribiendo, tengo proyectos que quiero levantar, me he metido en una aventura de televisión y tengo películas por estrenar. La verdad es que estoy feliz». Lleva casi tres años en España después de una larga y fructífera carrera en Hollywood, enlazando un proyecto de cine tras otro, una serie de televisión tras otra. Y ayer, protagonista absoluta de la jornada que marca el ecuador del Festival de Málaga, la sevillana se siente pletórica. «Estoy super agradecida», dijo. El tiempo «perdido-aprovechado» a causa de la pandemia ha dado alas a la actriz, que se ve preparada para dar un paso más y «escribir, y dirigir», disciplinas que «no son fáciles y exigen», dice, pero que se plantea con ganas.

Basada en la novela de Sandra García Nieto, que también ha colaborado en el guion, La casa del caracol es un thriller fantástico y de terror psicológico que cuenta la historia del escritor Antonio Prieto (Javier Rey), que decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela.

Allí conoce a Berta (Paz Vega), una mujer por la que siente una atracción instantánea, así como a algunos personajes peculiares sobre los que empieza a escribir e investigar. Entonces comienza a descubrir que los locales del pueblo guardan numerosos secretos. Rodada íntegramente en Málaga, es «un sueño cumplido» para su directora, que ha intentado «darlo todo» en este primer «hijo» que presentó ayer en Málaga.