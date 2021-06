Después de doce años, el artista cordobés Miguel Rasero vuelve a mostrar su obra en Córdoba a través de una colección de 60 bodegones de mediano y gran formato que llenan la sala Vimcorsa y reflejan su evolución en este género, que lo ha acompañado durante cuarenta años y que crea mediante la técnica del collage, dedicando especial atención a la luz, la perspectiva y las texturas, que han evolucionado desde sus primeras pinturas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido el encargado de presentar esta exposición, junto al propio artista, el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, y la delegada de Cultura, Marian Aguilar. Bellido ha destacado el "reencuentro" con Córdoba de Rasero, nacido en Doña Mencía y residente en Barcelona, con una propuesta "que reivindica el talento de un creador que nació en nuestra provincia y que ha logrado exponer en algunas de las más importantes salas del mundo". La exposición recorre cuatro décadas de trayectoria pictórica de Miguel Rasero a través de uno de sus más recurrentes motivos, los bodegones, "una temática que surgió siglos atrás y que gracias a autores como Rasero sigue plenamente vigente", ha señalado Bellido.

A lo largo de estas obras, el creador refleja cuáles fueron sus fuentes de inspiración a finales de los años ochenta y las claves de su producción actual, mientras prepara en su estudio sus nuevos trabajos, "cuya temática aún desconocemos", ha continuado el alcalde, que ha agradecido el esfuerzo realizado en el diseño de esta exposición, que cuenta con fondos procedentes de distintas colecciones.

Difusión del arte contemporáneo

Para Bellido, esta es una "exposición de referencia" para la difusión del arte contemporáneo en Córdoba, ya que se exhibe el trabajo de "un creador de prestigio" en cuya obra "se pueden ver las más diversas filiaciones pictóricas", desde el Barroco al modernismo, de la inspiración vegetal a la apuesta por el cubismo que ha presidido las últimas obras que se le conocen.

Por su parte, Rasero se ha mostrado "muy agradecido" por esta invitación y ha recordado sus anteriores exposiciones en Córdoba –en el 2002 la Diputación le dedicó una retrospectiva y en el 2009 expuso en la sala Puerta Nueva-. "Este es un trabajo de síntesis de 40 años", ha dicho el artista, que ha asegurado que en su pintura hay muchas temáticas y "siempre hay algo que enlaza una serie con otra". Sin embargo, “hay un tema, el bodegón, que nunca he dejado. A pesar de estar enfrascado en otras historias, vuelve una y otra vez a mi estudio". Según el artista, eso sucede porque "siempre me queda algo por decir, o encuentro algún elemento que me resulta atractivo para investigar". Rasero también ha hablado de sus maestros claves, Zurbarán, Cézanne y “las tres gracias: Picasso, Braque y Gris".

Respecto a estos últimos, el artista ha asegurado que con ellos “el bodegón entra a formar parte de la nueva modernidad y abren todo un mundo de posibilidades donde intento entrar ayudado por el panorama amplio que compone el paisaje de la pintura del siglo XX, de lo que también he aprendido".

Por último, Bellido ha señalado que "Vimcorsa quiere seguir siendo una referencia para el arte contemporáneo en Córdoba y prueba de ello es que tras finalizar la exposición colectiva que conmemoraba los 40 años de la Bienal de Fotografía de Córdoba, este espacio se abre de nuevo para mostrar composiciones pictóricas de uno de los autores significativos en la España de los últimos 40 años, una figura importante de la pintura hoy”.