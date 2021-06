Con el lema Junio brillante, cultura abundante ha presentado la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lucena su agenda de eventos para este mes de junio, donde destacan la música flamenca de Lin Cortés y Alba Molina, la magia de MagicTwins, el espectáculo de circo No disturb. No molestar y la presentación de la nueva novela de José Calvo como platos fuertes. Con un ramillete de unas quince propuestas culturales, el Consistorio apuesta una vez más por la cultura con una serie de actividades "llamativas y frescas para preparar el paso al verano", ha comentado Mamen Beato, concejala de Cultura, que ha querido comenzar su intervención de presentación de la agenda mensual agradeciendo a los 1.381 espectadores que disfrutaron en directo de los eventos de Cultura durante mayo.

El flamenco vuelve a tener presencia intensa en la programación de junio con Flamencos y Pelícanos’, el 18 de junio, patio exterior del Auditorio Municipal, espectáculo netamente local con la participación, al cante, de Araceli Campillos y Antonio Nieto, a la guitarra Román Carmona y Frasco Terrón, al bajo José Salgón y a la percusión Manuel de Lucena. Por su parte, Gitanerías’ llegará el día 19 de junio al mismo escenario, un concierto en formato acústico protagonizado por Lin Cortés, Alba Molina y Joselito Acedo, máximos exponentes de la renovación del flamenco.

Novedades y teatro local

Otra de las novedades de junio viene dada por el programa, de nuevo cuño, Jaspeados, destinado a poner en valor nuevos talentos artísticos de jóvenes a nivel local y nacional en diferentes disciplinas. Estrenan esta serie MagicTwins Live , el 12 de junio, en el Auditorio Municipal, un dúo formado por la maga lucentina Maga Inmagic y el mago Adrián Lima, con más de 10 millones de seguidores en TikTok.

En cuanto a las artes escénicas, la programación incluye el espectáculo de circo para toda la familia No disturb. No molestar’, que tendrá lugar el 11 de junio en el Auditorio Municipal, a cargo de la compañía internacional Vaivén, así como la representación teatral Un día monstruoso el 12 de junio, en el Palacio Erisana, a iniciativa de El ojo de Bululú. El teatro local estará representado con las tres obras que ponen fin al Festival de la Escuela de Teatro Duque de Rivas: Paseando con Lorca, el 5 de junio, en el Palacio Erisana; Farsas enredadas I , el 16 de junio, en la Casa de los Mora; y Farsas enredadas II, el 17 de junio, también en este mismo espacio.

La literatura llega a esta agenda de la mano de las presentaciones de libros de dos autores muy reconocidos en Lucena. Pepe Calvo Poyato dará a conocer La travesía final, el 9 de junio, en el Castillo del Moral, y Manuel Guerrero presentará el libro Carlos Gardel en España y los libros de poemas La ciencia de estar contigo y El mismo mito, la otra voz’ el día 10 de junio, en el Castillo del Moral.

Por último, las artes plásticas se cuelan en la programación de junio con la exposición de dibujo y pintura Vamos a la playa, oh oh oh, de Almudena Castillejo, que aprovecha el espacio de la Sala Azul de la mano de la asociación Borococo y el proyecto que promueve el Ayuntamiento de difundir la obra de artistas emergentes. Todas las entradas de los espectáculos que no sean por invitación pueden adquirirse en las oficinas de la Concejalía de Cultura, sita en la Biblioteca Municipal, y a través de la web www.lucenaentradas.es. Como siempre, las entradas salen a la venta con bonificaciones del 30% para personas desempleadas, pensionistas, con carné joven y discapacitadas.