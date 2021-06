Este año se cumple la 25 convocatoria del Certamen de Poesía Rosalía de Castro, buque insignia de la Casa de Galicia en Córdoba, una asociación cultural integrada por gallegos y cordobeses que se ha caracterizado de manera eficiente y constante por el impulso a la cultura en muchas de sus manifestaciones (música, cine, arte, recitales, conferencias, teatro) y muy especialmente a favor de la poesía en memoria de la romántica gallega Rosalía de Castro, prócer de las Letras Gallegas en el mundo entero.

Y así convoca el premio internacional, de prestigiosa trayectoria, con su nombre, que este año se ha otorgado al libro Regreso a Benarés, cuyo autor es el zamorano José A. Gago Martín, filólogo por la Universidad de Salamanca y funcionario de la Administración General del Estado en Segovia. El jurado del certamen, formado por Rosalía Morlán, Matilde Cabello, Bartolomé Delgado, Bernardo Ríos y Manuel Gahete, que actúa como presidente, al que se une con voz pero sin voto el vocal de la Casa de Galicia Bartolomé García, considera que se trata de un libro conmovedor, que nos acerca a experiencia dispares, vividas o revividas a través de testimonios ajenos, pero unidas por la sensación de pérdida y derrota, sobre la que prevalece la resignación, el bajar los brazos al asumir la caducidad o lo inútil de toda resistencia.

Cercano a la expresión poética de Rilke y a modo de diario íntimo, José A. Gago se nos muestra como un profundo conocedor de la materia que trata, renueva el esplendor de las composiciones clásicas con singular acierto, se arriesga en medida y rima sin perder musicalidad y, consciente de que el poeta es un innovador, se aventura en formas, recursos y lenguaje, con un léxico efectivo que no renuncia a los guiños de los nuevos vocablos: «Además, / los rimeros de leña / son un fondo estupendo para un selfi». El empleo del romance y la lira nos muestran el conocimiento de un creador sólido, ratificado por la abundosa y efectiva intertextualidad (La nueva religión), avisándonos sobre la pericia de un lector próvido que nos insta a leer y nos advierte acerca de las múltiples lecturas que subyacen en la arquitectura exterior e interior del poema. Regreso a Benarés consta de once poemas con un mismo aroma, pero perfectamente identificables ya que cada uno tiene personalidad propia, lo que no siempre es fácil de conseguir. A pesar de tan rotundo libro poético, Gago reconoce que le resulta más sencillo construir relatos que escribir en primera persona, dedicarse a las historias ajenas que mirar hacia dentro. Sea como sea, los lectores agradecemos que haya superado ese hándicap y, tras un largo silencio, vuelva a creer en la dimensión humanizadora y tuitiva de la poesía.