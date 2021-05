La banda cordobesa Embusteros encabeza mañana en el Teatro de la Axerquía el cartel del festival Córdoba Suena, en el que presentará su tercer disco, Babel. En este nuevo álbum, que sale hoy a la venta, se decanta por unos textos más afilados que nunca y que hablan sobre la falta de comunicación, la soledad y la necesidad de compartir ahora más que nunca. También su sonido ha cambiado, abandonando la electrónica y acercándose a los medios tiempos y melodías con el objetivo de hacer un disco «para escuchar en casa», más allá de sus enérgicos directos. De eso habla en esta entrevista José Espin, la voz del grupo.

¿En qué les ha influido esta crisis a la hora de componer?

No podemos ser ajenos a la realidad y esta situación se ha visto reflejada en la temática de las canciones. Hablamos de la pandemia, de lo terrible que ha sido el 2020 y, sobre todo, de la comunicación, algo que hemos necesitado mucho. De hecho, Babel está inspirado en eso, en la importancia de la comunicación en este ultimo año.

En esta ocasión relegan la electrónica para ceder protagonismo a las guitarras, las melodías y el piano. ¿En qué más se diferencia de su música anterior?

Además de todo eso, nos hemos alejado de la canción festivalera, somos muy de directo, pero hemos querido hacer un disco para escuchar, creo que nos faltaban canciones para oír en casa y que no solo nos disfruten en el directo. Hemos jugado mucho más con lo medios tiempos, con canciones más lentas, y hemos trabajado mucho más la armonía, la melodía y, sobre todo, las letras.

¿Sobre qué invitan a reflexionar esas letras?

En la pandemia hemos aprendido a mirarnos por dentro, a valorar las cosas importantes de la vida, porque creo que la felicidad está en las pequeñas cosas. También hablamos de las relaciones personales más íntimas, todo ello rodeando el tema de la comunicación porque, además, ha sido una etapa en la que hemos tenido que aprender a convivir.

La banda se ha unido a esta forma de presentar singles, en su caso cuatro, antes del disco. ¿Qué les parece esta fórmula?

No éramos partidarios de esto, somos muy de disco por encima de todo. Pero es verdad que con las plataformas on line la gente ha dejado de consumir el disco como concepto para escuchar canciones individuales, y nos da pena que, una vez que has sacado el álbum, haya canciones que pasan desapercibidas. Así que nos decidimos a sacar cuatro singles de adelanto.

Mañana lo presentan en su ciudad. ¿Qué significa para el grupo tocar en la Axerquía con un nuevo producto recién salido del horno?

Es un escenario importante, pero tenemos cierta sensación agridulce porque nos hubiera gustado presentar este disco en Córdoba cuando estuviese más rodado. Las circunstancias se han planteado de esta forma y estamos muy felices, y también nerviosos, porque llevamos un año y medio sin tocar y las ganas se acumulan.

Empezaron haciendo rock&roll y su sonido ha ido evolucionando. ¿Han alcanzado lo que buscaban?

Eso es complicado. Nuestra música evoluciona según cambiamos nosotros. Para bien o para mal, somos una banda incapaz de hacer dos discos iguales, así que es muy probable que nuestro nuevo trabajo se aleje de este. Pero encontrar el tope, llegar a la meta, también significa qué hago después, hacia dónde puedo evolucionar.

El directo es su fuerte. ¿Le dan más importancia que a cualquier otra cosa?

Nosotros concebimos el directo como un poco locura, hay un poco de caos, pero controlado y sustentado en los estudios musicales y la experiencia de cuatro miembros de la banda, que se complementan conmigo, que soy quien escribe las canciones. Hay una mezcla un poco extraña.

¿Qué les espera mañana a sus seguidores cordobeses?

Este concierto nos ha pillado un poco por sorpresa, pero nos apetece mucho cantar los temas de Babel, además de recuperar las canciones que han funcionado en la gira anterior. El repertorio tiene ahora mayor calidad.

Participan en este festival con otra banda local, Niño Bravo. ¿Cómo ven el panorama musical de la ciudad?

Córdoba siempre ha tenido un movimiento musical importante, aunque es cierto que con la pandemia ha habido un frenazo importante, pero siempre ha habido bandas que han transcendido más allá de Córdoba. La calidad es indiscutible y las salas deberían apoyar a las bandas locales.

Parece que este verano habrá trabajo. ¿Cómo tienen la agenda?

Hay varios festivales, pero todo está a la espera de cómo avance la pandemia. En principio, no tiene mala pinta. Y en octubre empezaremos una gira que no parará hasta diciembre y que en noviembre recalará en la sala Hangar.