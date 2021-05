De modo más brutal o de forma sutil, todas las mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Así lo cree la actriz Adriana Ugarte, quien pone cara y voz al dolor más crudo en Parot», la nueva serie que Amazon Prime Video estrena el próximo viernes, en la que interpreta a una brillante policía incapaz de superar su trauma. Metiéndose en la piel de Isabel Mora, cuya vida se ve sacudida por una violación y años después zarandeada de nuevo por las consecuencias legales de la supresión de la ‘doctrina Parot’, Ugarte busca dar voz a las miles de mujeres que sufren la violencia y son muchas veces señaladas por la sociedad como culpables o responsables.

La actriz (Madrid, 1985) charla sobre un complejo papel que llega después de que el «movimiento #metoo» haya abierto los espacios de diálogo y denuncia para que los abusadores, «tanto hombres como mujeres» -señala- dejen de actuar impunemente. La actriz asegura sentirse «muy honrada» al ser protagonista de una historia que le sucede, desgraciadamente, a tantas mujeres.

«Estoy contenta de poder contar una realidad tan dura a través de un personaje porque, al final, creo que nuestro trabajo es un arma poderosísima para poder dar voz a muchas almas anónimas. Creo que es una oportunidad tremenda. Y creo que en mayor o menor medida todas hemos sufrido situaciones incómodas y situaciones de algún tipo de abuso. Nosotras mismas lo hemos negado, como si no pasara, precisamente por no enfrentarnos a esta realidad de tener que dar explicaciones, de compartirlo, de darle una vuelta más (...)», señaló la intérprete, que aseguró que «si algo tienen estos tiempos de reflexión y de apertura hacia un tema tan sensible y tan necesario como este es darte la oportunidad de revisar un poco situaciones de tu propia vida que te han hecho daño, te han marcado, y no has querido prestar atención».