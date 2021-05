El concurso “Jóvenes Talentos Musicales Cerveza La Mezquita”, está pensado para dar una oportunidad a jóvenes artistas de Córdoba que tienen un gran talento y que están buscando un trampolín. Durante cuatro meses, podrá participar toda aquella persona que tenga entre 18 y 30 años, publicando un vídeo en sus redes sociales interpretando un tema propio o libre de derechos de autor, ya sea cantando o tocando un instrumento, en el que tendrá que mencionar a @cervezalamezquita para que ellos puedan “repostear” el vídeo en su perfil. La fórmula para entrar en la final es simple, el público a través de las redes, tendrá que votar dando un “Me gusta” al vídeo en el perfil de Cerveza La Mezquita y los diez artistas con más votos alcanzarán dicha final. Esta se celebrará (si las autoridades sanitarias lo permiten) los días 2 y 3 de julio de 2021, en dos establecimientos distribuidores de la marca, se comunicarán previamente el día 25 de junio.

Durante estos dos días podremos disfrutar de las actuaciones en directo de los diez finalistas y el mismo día 3, se conocerá el fallo del Jurado.

Para esta iniciativa se ha contado también con varios artistas de Córdoba, ya consagrados en sus diferentes estilos, que hacen de embajadores del concurso y también formarán parte del jurado en la final.

Cerveza La Mezquita está deseando mostrar todo el potencial que tienen los/as jóvenes artistas cordobeses/as, así que no lo penséis más y participa en el concurso Jóvenes Talentos Musicales Cerveza La Mezquita.

¿Cómo empezaste en la música?.

Desde muy pequeñito, a la edad de 7 u 8 añitos, teníamos un micrófono y siempre estaba cantando por lo alto de los discos que ponía mi padre.

Por aquél entonces me regalaron mi primera guitarra viendo que era un apasionado de la música y estaba siempre cantando. Fue una fantástica idea porque a través de esa guitarra, empecé a darme cuenta que no sólo me gustaba cantar, sino que, además ese instrumento era una prolongación de mi.

A partir de ahí, tuve la oportunidad de escribir mis primeras canciones, de relacionarme con otros chicos que le gustaba la música… y con 14 o 15 años montamos nuestra primera banda ``Calle sin fondo´´ y le pusimos música a todas las letras que yo iba escribiendo. Desde entonces, aquí seguimos, al pie del cañón.

¿Cómo fueron tus comienzos?.

Bueno, imagínate! Si con 14 o 15 años empiezas a escribir canciones, con 15 o 16 años, montas tu primera banda y ninguno de nosotros era un fenómeno tocando… imagínate como sonaban esos primeros ensayos y esos primeros conciertos! Menos mal que, siendo un grupo de chavales, no te conocía absolutamente nadie a parte de tu familia y de tus cuatro amigos.

Aún así, tocar para 15 o 20 personas nos dio la posibilidad de empezar a curtirnos, de empezar a comprender que, si queríamos perdurar en la música, teníamos que ser perseverantes y hacerlo tan bien como muchos grupos que en esa época ya sonaban muy bien.

Aquellos primeros conciertos en Córdoba en salas como Burbujas o Plató en las que empezamos a ver cada vez más seguidores fueron posiblemente el germen de lo que después ha sido Felipe Conde.

¿Con qué artista te gustaría componer/interpretar una canción?.

Con muchísimos! Tenemos una riqueza infinita de artistas tanto en España como en latinoamérica.

Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Pablo López, Pablo Alborán… Marc Anthony, Ricardo Arjona… no te podría decir uno, hay muchísimos.

Es cierto que siento especial predilección por los músicos que tienen un estilo particular como Joaquín Sabina o Juan Luis Guerra, esos artistas que imprimen su sello personal y a la vez consiguen llegar a millones de personas.

¿Qué es lo mejor/peor de ser músico?.

Lo mejor es que vives de lo que te gusta y que lo que un día fue tu hobby, se convierte en tu trabajo. Quizás lo más ingrato es todo lo que envuelve a la música, cosas que ya no dependen de ti y que no manejas: discográficas, radio, prensa, televisión. Eso es lo que duele un poco, lo que tú no puedes manejar y en la que tu carrera depende de la industria y los medios.

¿Qué has tenido que sacrificar por esta carrera?.

Nada, gracias a Dios!. Tuve la posibilidad de irme a Madrid a vivir hace 22 años pero nunca lo hice. Siempre he estado viviendo en Córdoba, siempre he querido estar aquí en mi zona de confort, como se suele decir, con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiero y conozco.

Evidentemente he tenido que sacrificar muchos fines de semana por la música, pero después tengo la recompensa de trabajar a diario tranquilamente en casa, en el estudio y puedo llevar una buena vida familiar y estar con mi hija todos los días.

¿Quiénes han sido tus músicos de referencia?.

De pequeño, gente del flamenco, como Camarón. Más tarde comencé a interesarme más por la rumba y otros géneros. Investigué a Manzanita, Los Chichos, Paco Herrera, músicos así que fueron mis referentes en mis primeras composiciones.

Con el tiempo también los grandes del pop nacional: Revólver, La Unión, Los Secretos…

También me picó el bichillo del Rock, y escuchábamos mucho en el grupo a Poison, Bon Jovi y AC/DC

Me identifico con esa mezcla “flamenco-pop-rockero” que nace de haber bebido de distintas fuentes, siendo tan anárquico al escuchar tanta música y no cerrarme a ningún estilo.

¿Qué tienes ahora entre manos?.

El 14 de mayo sale en plataformas digitales nuestro nuevo single, que se titula ``se va´´ con un pedazo de videoclip grabado en Córdoba, con promesas de la dirección de cine, y la colaboración de una cantaora flamenca con una voz espectacular que se llama Saray Jimenez.

Volvemos al ruedo después de un año y medio, tras este frenazo en seco que nos ha hecho parar un poco a todos, el COVID, y lo retomamos con muchísimas ganas e ilusión, sabiendo que este verano volvemos a trabajar. No sabemos aun de qué forma, si con un formato básico, con la banda grande, sólo piano y guitarra, pero da igual, volvemos a la arena con muchas ganas.

¿Qué te parece la apuesta de Cerveza La Mezquita por los talentos musicales de Córdoba?

Me parece una idea fantástica. Me hace recordar la muestra Pop Rockera en la que los grupos noveles de Córdoba nos enfrentábamos en una batalla muy bonita, compitiendo con nuestras maquetas para acceder a tocar en un escenario con mucho público.

Aunque hoy todos tenemos plataformas y redes sociales con los que hacernos ver, esta iniciativa de Cerveza La Mezquita da la oportunidad de llegar a muchas personas fuera de tus círculos, en este sentido es una pasada.

Te puede interesar: Cultura Cerveza La Mezquita, cordobesa y centenaria, presenta en esta primavera del 2021 un proyecto en el que se pretende impulsar el talento de la juventud cordobesa

Hay que seguir apostando por las personas que están empezando y, gracias a Dios, estamos en una tierra rica en talento. Tenemos musicazos a lo largo de nuestra historia y seguro que en las nuevas generaciones seguirán surgiendo. Bienvenida a esta iniciativa y espero que salgan auténticos fenómenos de aquí.