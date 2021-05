El cantaor Manuel Moreno El Pele, una de las principales figuras del arte flamenco en nuestro país, considera que el flamenco está pasando por una «época dorada o de oro», a pesar de «todas las circunstancias y las calamidades» actuales y ha destacado que este arte está «donde se merece».

Manuel Moreno Maya ha realizado esta reflexión en una entrevista con Efe, con motivo de su participación en el festival organizado por la Tertulia Flamenca para conmemorar su 50 aniversario junto al cantaor Andrés de Jerez, el guitarrista Diego del Morao y la cantaora Gema La Cantarota. No obstante, entiende que «ha costado mucho y costará» mantener este listón tan alto. «Humildemente, soy una de las tres figuras actuales y estoy tirando pero los que están por detrás lo están pasando muy mal con tablaos y negocios cerrados, lo que ha provocado que se pierdan muchos ratos y momentos por parte de los aficionados».

El Pele no duda en reconocer que se encuentra en su «mejor momento» artístico «porque nunca he dejado de amar y de luchar por lo que más quiero y me hace sentir cada día cómo es el flamenco». Por ello, deja claro que no quiere hablar de fecha de caducidad «porque estoy más pletórico que nunca, tengo 67 años, también me la he pegado y ahora estoy en mi momento más entusiasmado, con más ganas de cantar y de dejar a los aficionados contentos».

Su secreto está en «el amor» al flamenco, «ya que todo se consigue a base de «luchar cada día y estudiar. Miguel Poveda me dijo el mes pasado que qué hacía estudiando todavía y le dije que era por lo que vivo y lo que lucho y gracias a ello sigo aquí».

Y está «muy orgulloso» de su impronta «porque he tenido conmigo muchos años al Arcángel, a Poveda, a Esperanza Fernández, a Rosalía... es decir, he dejado una escuela donde he dejado claro que tienes que hacer un cante por soleá y llevártelo a tu terreno y hacerlo tuyo porque, si no, cantas lo que está cantando todo el mundo». En su opinión, el flamenco «es la cultura que amamos, sufrimos y expresamos a través de un cante, el flamenco es la música de la música. Hay que intentar hacer tuyo el cante, no es fácil, yo llevo más de media vida cogiendo estilos de soleá, metiéndola en un saco y moviéndola y apareció algo que llaman La soleá del Pele, pero para llegar a ese nivel tienes que luchar mucho».

El cantaor cordobés ha lamentado los efectos negativos que ha tenido la pandemia del coronavirus. Y valora mucho que el próximo 23 de junio recibirá en el Palacio Real la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.