La sala M100 propone, para el próximo domingo, a las 12.00 y 18.00 horas, el espectáculo Rock N’Children en familia: Descubriendo a Queen, un concierto para toda la familia, donde grandes y pequeños podrán participar, cantar y bailar con los grandes éxitos de la banda británica, una de las más grandes de la historia del rock a nivel mundial.

El espectáculo está a cargo de la promotora The Show Must Go On con un concierto en directo en el que participan músicos profesionales que emulan con gran fidelidad al carismático Freddie Mercury y demás miembros de la banda, tanto en aspecto visual como musical.

Canciones como: I Want To Break Free, We Will Rock You, We are the Champions, A Kind of Magic, etcétera, con el sonido más fidedigno, luces espectaculares, coreografía, escenografía, vestuario, efectos especiales… Y muchas más sorpresas, según señalan desde la promotora. Debido a las restricciones de aforos, este viaje por la historia de Queen solo lo podrán ver 100 personas.