Dentro de su gira Canciones para salvarme, y con el propósito de ofrecer un momento de evasión y disfrute y de que el público pueda vivir el directo de su nuevo disco, el cantante malagueño Fran Perea llega a Córdoba, después de tener que haber aplazado su actuación, el próximo sábado 15 de mayo con un concierto único en el Teatro Avanti. Pero Perea no estará solo sobre el escenario: las cordobesas Luz Valdenebro, Chely Capitán, Lourdes Pastor y Belén Alarcón le acompañarán para interpretar junto al malagueño sendos temas durante esa noche, que promete ser muy especial. Sobre estos dúos, la cantante Lourdes Pastor no ha querido desvelar mucho, aunque aseguró que será una colaboración «muy bonita». «Cantaré con él una de sus últimas canciones», adelantó la intérprete, que aseguró que «es un artista con conciencia social y admiro mucho su trabajo».

Además, este concierto es el único por el momento con venta de entradas Meet&Greet. Quienes adquieran este complemento podrán presenciar la prueba de sonido y tener un encuentro con el músico y actor antes del concierto, algo para lo que solo hay 25 plazas.