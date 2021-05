Hijo de cordobeses inmigrantes en Cataluña, vivió sus primeros años en Priego para después instalarse en Sabadell. Desde el 2005 vive en Córdoba, una ciudad «muy confortable donde el cielo tiene un gran protagonismo» y es «toda una fuente de inspiración» para este escritor, que se dedica a la Educación , «algo vital para formar a ciudadanos críticos y menos manipulables». Y es que Mario Cuenca Sandoval acaba de lanzar su última novela, Lux, un relato sobre el auge de una nueva extrema derecha alimentada por los discursos del odio que se multiplican a través de las nuevas tecnologías. El autor presenta hoy su nueva obra, a las 19.30 horas, en la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en un acto que contará con la intervención del escritor y periodista Francisco A. Carrasco y la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela.

-En su última novela, ‘El don de la fiebre’, se adentró en el nazismo. Ahora vuelve a los movimientos de ultraderecha, pero en un contexto actual. ¿Por qué regresa a los extremos políticos?

-Estamos viviendo un tiempo convulso y preocupante en el que los movimientos de extrema derecha están consiguiendo deslizar en la opinión pública prejuicios contra los que suponíamos que la democracia estaba vacunada. Están haciendo acusaciones de naturaleza xenófoba y homófoba que empiezan a circular con gran facilidad, sobre todo por las redes sociales.

-Y parece que va en aumento

-Sí, parece que la polarización va aumentando, y creo que tiene mucho que ver con esto el hecho de que las redes sociales se han convertido en el filtro entre la realidad política y nuestra percepción. Las redes sociales acentúan la polarización, la mercancía que más prospera es la que resulta más impactante, indignante, la que apela al miedo, y generan ese estado emocional y de opinión.

-¿Lux se inspira en Vox?

-Como se suele decir, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lux es un partido de carácter ultranacionalista que utiliza estrategias populistas para difundir sus ideales. Pero no creo que el populismo sea exclusivo de las formaciones radicales, creo que se está inyectando en los modales y en las maneras, incluso, de los partidos tradicionales, que están asumiendo estrategias y maneras propias de lo que tradicionalmente hemos considerado populismo. Por poner un ejemplo, a mí no se me ocurre un líder más populista que Isabel Díaz Ayuso, y pertenece a un partido tradicional que siempre ha utilizado el termino populismo para dirigirlo a partidos de nueva formación.

-En su anterior novela, el protagonista es un músico. En ‘Lux’ es un profesor de Derecho que se confiesa ante la madre de un homosexual que desaparece por serlo. ¿Por qué elige esta forma de narrar la historia?

-El protagonista, del que ni siquiera sabemos si su nombre es Marcelo Mosé, contra el tópico de una ultraderecha formada por personas iletradas o incultas, es un hombre de una formación exquisita, muy inteligente, al que una serie de circunstancias personales, sociales y políticas van conduciendo hacia el resentimiento, lo que lo hace deslizarse hacia las ideas de Lux. Toda su confesión es un intento de justificar, racionalizar, esa pendiente deslizante en la que se ve inmerso. La novela va contando su propio declive personal en paralelo al declive de todo un país. Desde ese yo habla del nosotros.

-¿Pretende hacer un reflejo de la sociedad actual en esta novela?

-Es un reflejo deformado, una realidad alternativa con los mismos rasgos que podemos ver en la España actual, pero acentuados hasta el extremo para que seamos más conscientes.

-Además de la homosexualidad, ¿Qué otros temas toca en ‘Lux’?

-Sobre todo, los colectivos señalados por la extrema derecha, no solo en España. Las mujeres también tienen una gran presencia y un papel decisivo en la novela. Pese a que Lux es una novela protagonizada por hombres, la confesión de Marcelo está dirigida a una mujer, por lo que termina siendo una novela de mujeres. Y la solución vendrá de la mano de las mujeres.

-¿Por qué cree que están resurgiendo estos modelos políticos de extrema derecha?

-Vivimos en una realidad cada vez más difícil de entender, y los populismos suelen ofrecer explicaciones muy simples a problemas complejos, se aprovechan de sentimientos que están muy al alcance de la mano.

-¿Qué ha tenido que ver la pandemia en esta novela?

-Mucho, pero de una forma casual. La empecé en el 2015, pero la metí en un cajón porque no encontraba la forma de crear una tragedia colectiva en el país que fuera lo suficientemente potente como para provocar la indignación colectiva. Una pandemia podría ser una situación ideal para ella, pero en esos años me parecía inverosímil. Resulta que llega el 2020 y ahora es lo más creíble de la novela.

-Nos sitúa en un mundo donde muchas conquistas sociales desaparecen. ¿Hasta qué punto ve que puede ser una realidad?

-No soy tan pesimista como para creer que estemos avanzando hacia un totalitarismo, pero lo que sí me parece probable es que podamos asistir a corto plazo a una devaluación del discurso político, una banalización de la política como espectáculo. Creo que vamos hacia un populismo que puede justificar recortes sociales y de derechos.