"Dicen en la promotora y en algunos medios de comunicación que la gira de Extremoduro está en mis manos. No os lo creáis. Es mentira. Para los religiosos, está en manos de Dios y para los ateos, en la ciencia". Así comienza el comunicado que ha hecho público Robe Iniesta este jueves a través de redes sociales. El cantante continúa explicando que debido a la pandemia de coronavirus, no se puede garantizar la celebración de la gira el próximo año: "A día de hoy nadie puede asegurar con certeza que los conciertos se vayan a poder celebrar en 2022".

La promotora Live Nation anunciaba el pasado martes que ya contaba con la confirmación de los recintos para que el tour pudiera celebrarse el próximo año. Sin embargo, aseguraban que no podían anunciar las nuevas fechas sin la conformidad del cantante placentino.

La respuesta de Robe es tajante: "En la empresa están obstinados en poner fechas. Yo ya les trasladé mi decisión de no poner nuevas fechas hasta no tener la seguridad de poder llevarlas a cabo. No puedo volver a comprometerme mientras dure la pandemia y confiar, en contra de la opinión de muchos expertos, en que al año que viene se pueda llevar a cabo la gira".

En cuanto a las entradas, ha asegurado que la apertura de un plazo de devolución durante 21 días "son buenas noticias". "Muchos me preguntáis qué deberíais hacer con las entradas. Os daré mi opinión. Estamos viviendo una crisis mundial que nadie sabe cómo va a acabar, por eso yo no puedo animaros a que las conservéis", ha manifestado.

"Yo no sé qué va a pasar con la crisis económica que sin duda acarreará esta crisis sanitaria, ni si quiera si la gira finalmente podrá hacerse. Por eso creo que lo más sensato es que tengáis en cuenta este plazo de 21 días que ha abierto la empresa promotora para pedir la devolución del dinero y, como ya dije, si cuando todo esto acabe la gira sigue teniendo algún sentido, podrá reprogramarse y entonces podréis volver a comprar las entradas", ha apostillado.

Cabe recordar que la despedida estaba prevista para 2020, con parada en junio en Cáceres. Debido a la pandemia, primero se pospuso a otoño de 2020 y luego a primavera de 2021, cuando finalmente, en un comunicado que el propio artista emitió en marzo, aseguró que no podía confirmar una tercera fecha a la que aplazar los conciertos. Actualmente, y tras el nuevo anuncio del líder de la banda de rock, no hay certeza de que el tour vaya a celebrarse.