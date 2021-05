El grupo de rock alternativo Same Fire subirá al escenario por primera vez desde su lanzamiento para presentar mañana viernes su nuevo trabajo, As Humans. La versión en directo del segundo disco de la banda cordobesa, que vio la luz en septiembre de 2020, ha tenido que reposar debido a las restricciones adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus. Tras la cancelación de la gira programada, Same Fire da ahora un paso al frente con este concierto en el Teatro Góngora (19.00 horas), para ellos "un espacio emblemático que se cede a un grupo emergente". El espectáculo se enmarca en el programa Creado en Córdoba, una iniciativa del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) para aumentar el apoyo a los artistas, grupos y compañías locales durante estos tiempos difíciles.

As Humans es el primer largo de esta banda que integran Eduardo Sánchez (voz y guitarra), Paco López (bajo y coros), Álvaro Moreno (batería y percusión) y Álvaro Guerrero (guitarras, lap steel, mandolina y coros), formación que lleva tres años componiendo de forma colectiva música original en inglés. Para la actuación en directo en el Góngora, el grupo incorpora a Ángel Ventura, que se sienta a las teclas para añadir piano, órgano Hammond, Rhodes y sintetizadores.

La nueva propuesta de los cordobeses es un trabajo en el que se exploran sonidos abiertos y luminosos, de corte eléctrico, y que despliega un abanico de arreglos más maduro y personal. Same Fire asume la dificultad añadida de crear un repertorio de temas propios en inglés "como algo natural por las influencias musicales que empapan al grupo", señalan. Y citan a Sting, Rhys Lewis, Tom Petty, Eric Clapton, U2 o Morgan entre las referencias que podrían encajar con su nuevo disco, aunque admiten que se trata de un repertorio "muy ecléctico".

Para la producción de As Humans la banda ha repetido con Juan Blas (Westline Studios), quien ya se puso a los mandos de The Roots, el primer EP de Same Fire. Todo el material fue mezclado por Pablo Pulido en Estudio Uno (Madrid), y es el mítico ingeniero Steve Fallone (John Mayer, The War On Drugs, Bon Iver…) quien firma el mastering del LP, realizado en los estudios Sterling Sound de Nueva Jersey (Estados Unidos).