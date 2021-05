La banda cordobesa Viva Belgrado presenta mañana jueves en el Teatro Góngora (19.00 horas) su tercer LP, Bellavista (2020), un trabajo que ha agotado su primera edición en apenas dos meses desde su lanzamiento, además de haber ocupado las portadas de marzo del año pasado de las revistas especializadas Mondosonoro y RockZone, un doblete sin precedentes en el ámbito de la música independiente en España. El concierto se enmarca en el programa Creado en Córdoba, una iniciativa del Instituto Municipal de las Artes Escénica (IMAE) para incrementar durante la pandemia el apoyo a artistas y creadores locales.

Viva Belgrado son Ángel Madueño (bajo), Álvaro Mérida (batería), Cándido Gálvez (guitarra y voz) y Pedro Ruiz (guitarra). Bellavista ha sido editado en formato CD y vinilo por los sellos Aloud Music Ltd (Barcelona), Tokyo Jupiter Records (Tokio) y Walking Is Still Honest (Berlín). La crítica ha dicho de este trabajo que es "Beun larga duración no pensado para nadie y hecho para todos los que deseen algo más que un simple hit festivalero. Bellavista es una referencia con un mensaje intergeneracional prácticamente inexistente en el panorama musical naciona" (Mondosonoro, abril 2020). A la semana de su estreno el álbum se coló en la lista de discos más escuchados del país, una tabla dominada por el reaggeton, EDM y rap.

Desde su primer concierto en Córdoba a finales de 2011, Viva Belgrado ha ofrecido más de 200 conciertos en 27 países, la mayoría de ellos en Europa, también en varios países iberoamericanos y en Japón, incluyendo actuaciones en festivales como el Primavera Sound, el Resurrection Fest, el Download o en el Palacio de Festivales de Madrid junto a la banda de rock instrumental Toundra.