La cantante cordobesa Lya cambia las rastas de colores y el ritmo salsero de Ven, su anterior single, por una rumba en la que el amor de su vida tiene mucho que ver. Y es que Aroma, su último lanzamiento para lo que será su cuarto disco, cuenta la romántica historia de Lya y Toto Puerma, su pareja, compositor de muchos de sus temas y su guitarrista, que la arropa en cada nuevo proyecto. Con un especial brillo en los ojos, la cantante siente este tema de manera especial, no solo porque rememora sus propios sentimientos, sino porque en el videoclip se intuye que la artista espera su segundo hijo, lo que «me llena de felicidad», aunque «retrasará la salida del disco, pero no importa porque hemos decidido incluir más temas y colaboraciones que lo enriquecerán», dice.

«Aroma es la primera canción que me escribió Toto y habla del amor que surgió entre nosotros, así que decidimos contar en el videoclip nuestra historia, recrear nuestro primer encuentro… Y no solo es nuestra historia de amor, sino la de nuestra vida, porque al final del video Toto y Manuela (su hija) me acarician la barriga anunciando la llegada del nuevo miembro de la familia», cuenta emocionada Lya, que se rodea en este trabajo de rincones de la plaza del Potro y de las flores del Jardín Botánico. Aroma es el quinto single de lo que será el nuevo disco de Lya, que ahora se une a Mas de mil colores, Doy la vida, Ven y Manuela, temas que «han funcionado muy bien», señala la cantante, a la que también ha afectado el «mal momento» que vive el mundo de la cultura. En este tiempo nos hemos dedicado a «pensar en otras músicas en las que meterme sin perder mi esencia», prosigue la cantante, que habla de acercarse ahora a la música urbana. El trabajo empieza a llegar, pero los cambios de horarios y aforos constantes debido a la crisis sanitaria «no nos dejan avanzar», se lamenta Lya.