En el año 1969, cuatro miembros de la familia Manson cometieron una salvaje masacre que conmocionó a la sociedad norteamericana. Medio siglo después, el dramaturgo y director de escena cordobés Chema Cardeña recupera este inolvidable suceso en la obra Susan y el diablo, poniendo el foco sobre Susan Atkins, la inquietante asesina de Sharon Tate y otras cuatro personas más, y que, devastada por un cáncer terminal en el corredor de la muerte, pide su libertad por última vez. Acompañada en escena por Manuel Valls y Marina Lahoz, Mª José Goyanes protagoniza esta función, que llegará el próximo sábado a las tablas del Gran Teatro. Con esta representación, Cardeña verá «por fin» representada una de sus obras en su ciudad natal después de 34 años trayectoria en el mundo de la escena, en los que ha sido nominado a los premios Max en tres ocasiones, marcándose siempre el objetivo de hacer reflexionar al espectador.

- Después de llevar 34 años en el mundo del teatro, como cordobés se quitará la espinita de llevar a escena una de sus obras en un teatro de la ciudad. ¿Qué sensación le produce?

- Es como un premio. Por fin una de mis obras recala en mi ciudad. Me siento muy ilusionado y emocionado, igual que mi familia, a la que voy a ver cada año a Córdoba. Me apetece mucho estar ahí. Mi único deseo ahora es actuar como actor en este teatro.

- ¿Qué le atrajo de este cruel suceso para llevarlo a las tablas?

- Yo era muy pequeño cuando esto pasó, pero me impresionaron mucho las imágenes de aquellas jóvenes rapadas, se creó una iconografía del mal con el rostro de Charles Mason y de estas chicas. También me impactó la muerte de Sharon Tate, una mujer embarazada de ocho meses. Es algo que siempre he tenido en la cabeza, y empecé a seguir la pista a Susan Atkins, su asesina. Estuve viendo sus declaraciones a lo largo de los años y me llamó mucho la atención, después de hacer una brutalidad como esa, cómo el paso del tiempo la transformó casi en una ancianita adorable. Esto me llevó a la reflexión de algo que creo que en la sociedad tenemos aún pendiente, que es el tema de la reinserción, para qué sirven las cárceles.

- ¿Reflexiona en este texto sobre las segundas oportunidades?

- Sí, y sobre la justicia y la venganza. Susan tiene un cáncer terminal y pide que la dejen morir en su casa, con el argumento de que, en realidad, es un gasto para la comunidad que ella siga allí. A partir de ahí se desencadena un debate social que lleva a cargo un periodista que durante una hora habla con ella. En esa conversación se habla sobre la misión del Estado y sobre si el sistema penitenciario está enfocado de verdad a la reinserción de las personas.

- ¿Veremos arrepentimiento por parte de Susan?

- Veremos de todo. Nos encontramos con una Susan en silla de ruedas, cansada, agotada, y vamos a ver todas sus caras. Se recupera a la Susan asesina, aquella joven cruel que dijo «no voy a tener piedad de ti, perra», cuando Sharon Tate le suplicaba salvar la vida de su hijo. Pero también veremos a una persona que en la cárcel se ha formado, que ha estudiado, que tiene una dialéctica envidiable, que habla de política, del amor, de la sociedad... Es una bajada a los infiernos.

- ¿Desvela la obra algo que no sepamos sobre este asesinato?

- Se desvela algo que no se puede contar. Hay un gran secreto.

- Este texto recuerda el momento histórico inolvidable de los años sesenta del pasado siglo. ¿Qué referencias vamos a ver en la función?

- Por ejemplo, la música de los Beatles, además de esa atracción que hubo sobre el mundo oriental, el mundo de la droga, esos viajes psicodélicos que llevaron a cometer este tipo de actos, la liberación de la mujer, el amor libre sin prejuicios y cómo estos crímenes acabaron en la sociedad americana con la tolerancia al movimiento hippy, un término que pasó a demonizarse. Se muestra el caldo de cultivo para que ese hecho sucediese.

- La actriz María José Goyanes, protagonista de la función, le pidió que le escribiera una obra. ¿Cómo reaccionó cuando le propuso este texto?

- Aceptó el reto, y al poco tiempo empezó a defender y a justificar a su personaje. Aproveché la coyuntura, por edad y contemporaneidad con el personaje, para proponerle este papel, un rol que no había hecho nunca. Ella sintió mucho vértigo ante esta bajada al infierno, pero es una grandísima actriz, muy disciplinada, y ha hecho un trabajo precioso.

- Esta obra lleva dos años de gira. ¿Cómo recibe el público un argumento tan duro?

- Ha tenido muy buena aceptación. Yo intento que el público salga del teatro reflexionando y cuestionando. Creo que el teatro nos debe entretener, pero también nos debe llevar a reflexionar. Y de esta obra, el publico sale debatiendo. Hay un momento en el que los espectadores tienen que tomar partido, y hemos tenido conversaciones con ellos muy interesantes. No deja indiferente a nadie.

- ¿Cómo ha vivido este año de pandemia?

- Viví con mucho miedo los primeros días, pero, afortunadamente, tengo que decir que no puedo estar más agradecido porque desde que los teatros volvieron a abrir sus puertas nosotros no hemos parado. Además de este espectáculos, también estamos en gira con Shakespeare en Berlín y La invasión de los bárbaros, que me encantaría que también pudieran ver los cordobeses. Creo que después de un tiempo, la gente se ha reencontrado con el teatro, con la emoción, con historias que le han conmovido e ilusionado, y se ha quedado con él.