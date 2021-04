Bajo el lema Femenino Plural, Palma del Río celebra la Feria del Libro, desde hoy y hasta el 24 abril, dando el protagonismo a sus autoras. Así, presentarán sus obras en el Espacio Joven las escritoras palmeñas y de la comarca Dori Serrano, Carmen Mateo, Gema Franco y Azucena Fernández. Entre las actividades también figura una ruta literaria por los distintos puntos distribuidos en la ciudad donde se reflejan en placas frases célebres de literatos reconocidos, relacionadas con el espacio en el que se ubican o con la historia de Palma del Río.

También se pondrán en marcha unos talleres literarios que se van a realizar en el Centro de Congresos, para los que ya hay más de 80 inscripciones, y se ha organizado una actividad que consistirá en un trueque de libros que llevará a cabo la Asociación Fusión 21 en el Espacio Joven. Por otro lado, se ha llevado a cabo una edición de cuentos que se donará a los centros de primero y segundo ciclo de Educación Infantil.

A pesar de no poder contar este año con una zona de estands, la Biblioteca Municipal va a adquirir un fondo de libros de las autoras que participan en la feria a las librerías palmeñas. Esta cita fue presentada el pasado viernes y, durante su intervención, la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, manifestó su «orgullo» por esta Feria del Libro «porque la cultura es transversal, y aquí hablamos de cultura, de igualdad y de educación. Esta Feria del Libro no es fácil debido a las circunstancias, pero la cultura no puede parar».