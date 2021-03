Nexo Cuántico es la nueva novela de la escritora cordobesa Alba Oliva, «una historia que tiene lugar en una realidad paralela, en la que transitan siete personajes principales obedeciendo a los principios de la física cuántica», según señala la autora. Además, añade que «a lo largo de la historia, y sobre todo a través de un personaje que es científico y entiende de esta materia, te va vislumbrando que lo que le ocurre a este equipo coral de personas es que viven en realidades paralelas».

Se trata de una novela muy variada en cuanto a temática, ya que transita entre la verdad científica, el misterio, la ciencia ficción e, incluso, el thriller. «Es difícil catalogarla, porque el género va cambiando a lo largo del argumento. Es una novela con base científica, pero llena de fantasía. Al fin y al cabo, está la teoría que muchos científicos barajan del universo paralelo, pero al no haber nada demostrado, es todo muy fantasioso. Yo la definiría, en definitiva, como thriller de misterio», relata Alba Oliva.

Una novela con una base científica muy sugestiva para los amantes de Stephen Hawking. «Escribir esta obra ha supuesto un gran proceso de investigación. He tenido como referentes las obras de grandes nombres de la ciencia, como Stephen Hawking con El gran Diseño, Brian Greene, Roger Penrose o Stuart Hameroff, combinando también la visualización de un gran número de documentales relacionados con la física cuántica y el poder de la mente.

Muy documentada

Según señala la autora, «el proceso de escritura no ha sido fácil. Me gusta decir siempre que ha sido una labor titánica, porque durante, aproximadamente, año y medio he estado documentándome acerca de todos estos temas científicos», apunta la escritora, que, además, hace hincapié en su atracción por estos contenidos. «Yo empecé a sentir una atracción sobre este campo de la ciencia de unos diez años, y una vez que yo me consideré humildemente sabedora de cierto contenido sobre física cuántica, decidí que era el momento de escribir una historia sobre sobre ello», agrega Alba Oliva.

Se trata, asimismo, de una historia para todos los públicos, desde personas ajenas por completo a la ciencia a profesionales de este ámbito o que se sientan atraídos por él. «Mi intención es acercar a personas que no tenga ni idea de física cuántica o que consideren que es un terreno muy fangoso o complicado, a través de una historia atractiva, muy entretenida, llena de giros, de sorpresas, pero que se entendiera perfectamente de qué va el tema de la física cuántica. También quería que fuera sabrosa para las personas que sí son duchas en la materia, para que disfrutasen de una nueva historia sobre física cuántica», añade la cordobesa.

Nexo Cuántico se encuentra ya disponible en plataformas digitales como Amazon, en versiones tanto digital como físico.