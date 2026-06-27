La vida es un placer

La ‘dulce vida’ de Homero. Vivir es algo bueno. Vivir sin miedo es vida. Vivimos con demasiados miedos. Lo bueno y lo malo que hay en la vida de cada uno hay que saber integrarlo con sentido. Contra el miedo a vivir. El miedo está por todas partes, el miedo a la muerte, a la enfermedad, al dolor, a la pérdida, al más allá, al futuro que apenas deja sitio para la felicidad y los placeres de la existencia.

Los textos antiguos de los griegos a la Biblia nos hablaban de la felicidad que hay que saber interpretar hoy. Nos señalan cómo obtener lo mejor de la vida, qué hacer para ser felices. Nos indican el camino a seguir con una ética para evitar daños.

Vivimos rodeados de demasiados miedos, de no saber qué pasará en el porvenir. Después de la pandemia muchos adolescentes temían el tiempo que les esperaba, sentían una inquietud acerca de su propio futuro, caldo de cultivo de oportunistas demagogos, a los que se aferran como un naufragio.

Estos temas y muchos más los recoge Alejandro Gándara (Santander, 1957), profesor de Historia de las Ideas en la Universidad Complutense de Madrid y fundador de la Escuela Contemporánea de las Humanidades (2000), que ha publicado en 2026 un excelente ensayo titulado ‘Los textos robados de la felicidad’ en Galaxia Gutenberg, y que tiene como subtítulo ‘22 historias para vivir sin miedo’. Está dedicado a los que bajaron al Hades y perdieron el miedo.

En el prefacio señala que muchos textos antiguos nos hablan de la felicidad, contienen muchas enseñanzas para ser felices. Unos textos que nos han sido robados por la filosofía académica o por nuestra propia pereza intelectual y moral. Textos de sabiduría, verdaderos tesoros a simple vista para poder vivir sin angustias ni miedos. El miedo es «el caballo más veloz» en palabras del autor.

Señala el autor que la misión de este libro es rescatar los materiales básicos de la existencia como son el placer y el dolor, los beneficios y las pérdidas, las victorias y las derrotas, las identidades y las carencias. En definitiva, cómo vivir una vida buena, esa es la cuestión.

En la frágil condición humana, la felicidad no es un éxtasis, sino un aceptar la vida con lo que nos ofrece y darle un sentido. No es lo mismo aceptación que resignación. Se trata de otorgar un sentido a los acontecimientos que nos sobrevienen sin que a veces dependan de nosotros mismos. Con la muerte en el horizonte, la vida es placer, valor, superación, conocimiento y amor. Feliz no es sólo quién colma su deseo, sino que lo es por su propia cosecha.

Veamos algunas de la veintena de historias que nos cuenta el autor, como la conocida ‘Parábola de los talentos o de las minas’ contada por los evangelistas. Un hombre rico que piensa marcharse lejos, reúne a sus siervos y les entrega cierta cantidad de dinero. A la vuelta les pedirá cuentas y cobrar beneficios. El «siervo malo» es condenado porque no sembró ni cosechó y el amo no recibió intereses. Más que con la retribución el relato tiene más que ver con la voluntad y la no decisión ética del siervo. La cuestión central es que el conocimiento implica acción, más que el beneficio obtenido según el código político económico del capitalismo.

La ‘Historia de José’ y sus hermanos que pertenece al Antiguo Testamento sobre la posible venganza del superviviente José con sus hermanos, es un reencuentro en llantos. Todo ha salido bien. José los perdona a partir de la construcción del perdón a uno mismo. Otorgar el perdón es imprescindible para la coexistir con los demás y con la propia conciencia.

La tragedia ática de Sófocles sobre Edipo ha de ser leída como el espejo de los errores corrientes y comunes de esta vida. Sus crímenes no han sido cometidos por su voluntad. Edipo es inocente. Nadie lo hirió, sino él mismo en su desgracia. Es una ética del dolor, la culpa y la mentira.

La ‘República’ de Platón no es un tratado sobre la polis ideal, sino sobre las ideas, sobre la naturaleza del alma humana, la función de los mitos y cómo organizar una sociedad política justa.

Por último, la historia de Epicuro, el compañero, «el que ayuda en la adversidad». La filosofía de ‘El Jardín’ es una filosofía contra el miedo, contra la muerte que persigue la plena felicidad humana. El hombre infeliz lo es por el temor a un deseo sin límites y vano. Equilibrio y prudencia.

‘Los textos robados a la felicidad’.

Autor: Alejandro Gándara.

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Editorial: Galaxia Gutenberg . Barcelona, 2026.