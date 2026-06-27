Poesía
El sufrimiento, vía hacia la trascendencia
Visor recupera en edición bilingüe ‘El parque’, de la rumana Angela Marinescu
Apenas un año después de ‘Me como los versos’ (Godall Ediciones, 2024), donde seleccionó y tradujo tanto al catalán como al castellano la obra poética de Angela Marinescu escrita entre 2000 y 2021, Corina Oproae publica en edición bilingüe, por primera vez en nuestra lengua, ‘El parque’, libro medular de una de las voces más radicales e influyentes de la poesía rumana contemporánea. Ambas obras son una ocasión inmejorable para acercarse a una escritora casi desconocida en España que, aunque fuese venerada entre los círculos literarios rumanos -sobre todo de poetas nacidas a partir de 1989-, era poco accesible hasta la edición de su poesía completa, ‘Subpoesía’, en 2015.
Angela Marinescu (1941-2023), pseudónimo de Angela Marcovici -nombre con el que publicó su último libro, ‘Los pájaros en el cielo gritan’-, pertenece a lo que la crítica ha llamado neomodernismo rumano, corriente surgida tras el abandono del realismo socialista impuesto por el régimen comunista, junto a figuras como Nichita Stănescu o Ana Blandiana. Sin embargo, su apuesta poética es radicalmente personal -ella misma la denominó «subpoesía»- y se caracteriza por el inconformismo, el afán de provocación, la experimentación de nuevos ritmos, la huida de lo previsible y la desconfianza en la propia poesía.
En sus versos no existe separación entre vida y literatura, sino que son un grito cuyo «eco sonará oscuro y frío». La poeta insiste en lo oscuro, siniestro y trágico del placer, del instinto y del cuerpo como vía hacia la trascendencia. Esta apuesta poética, que algunos críticos han definido como neoexpresionismo y han emparentado con autores como Trakl o Benn, convierte el sufrimiento en materia verbal, sin épica ni heroísmo, desde la más absoluta naturalidad («No he luchado. Sencillamente he vivido»). Esto, unido a su vida atormentada, ha llevado a muchos lectores y escritores a hermanarla con poetas como Anne Sexton, Sylvia Plath o Alejandra Pizarnik.
‘El parque’ (1996) es un libro desgarrador e intenso que tensiona el lenguaje al límite y convierte la lectura en una experiencia de la que es imposible regresar indemne, a lo largo de las dos secciones asimétricas en que se articula. La primera, que forma el grueso, contiene cincuenta y dos poemas intitulados; en la segunda, apenas siete titulados con números romanos, se recogen las claves fundamentales desarrolladas con anterioridad.
Con un lenguaje hiriente y visceral, la poeta nacida en Arad construye la imagen de un parque otoñal e invernal, oscuro y violento, visionario y espectral, poblado por seres que viven en los márgenes, devastados por el placer que provoca sufrimiento («el placer es un vaso negro en el que gotean / mis lágrimas largas desde la cueva oscura / de la muerte»).
En definitiva, el lector se encuentra con un libro que indaga sin concesiones en la enfermedad («ya solo soy la ciega errante con los pulmones / tocados por la enfermedad»), el sufrimiento («mi carta de despedida es una sombra. cargo todas / las sombras») y la locura («mi locura está más cerca de la muerte / que de la poesía»), de modo que escribir se convierte en un acto de tortura («escribir / me ensucia / de sangre, escribir es un desierto de sangre en lugar de arena») con el que se busca la trascendencia, siendo el resultado una poesía que «tiene sangre y carne / una frente estrecha y un cuerpo de mujer».
‘El parque’.
Autora: Angela Marinescu.
Editorial: Visor . Madrid, 2025.
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