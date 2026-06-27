Separaciones y encuentros

Fernando emprende un viaje de una semana para visitar a su hermano, que vive en una pequeña localidad de la Córdoba argentina, para apoyarlo emocionalmente ante un suceso que lo ha hundido personal y psicológicamente: la separación de su esposa.

Así arranca una novela escrita con precisión quirúrgica, con estilo minucioso y diálogos minimalistas, donde se exponen con detalle los sentimientos más íntimos de los protagonistas. Martín Kohan (Buenos Aires 1967) posee una de las voces más depuradas y desnudas del actual panorama literario argentino. Publicó tres ensayos, dos libros de cuentos y seis novelas antes de ganar el Premio Herralde 2007 con ‘Ciencias morales’, llevada al cine en 2010. Le siguieron ‘Cuentas pendientes’, ‘Bahía Blanca’, ‘Fuera de lugar’ o ‘Confesión’. ‘La separación’ es su obra más reciente y, en ella, la acción deja paso a la introspección profunda de los personajes, una reflexión sobre la complejidad del ser humano, que tiene lugar en un tiempo y espacio común y corriente: un viaje en autobús desde Buenos Aires hasta la Paz, en Córdoba; las vicisitudes del periplo, los compañeros de asiento, y algún que otro percance a la vuelta, como un incendio rápidamente sofocado o un accidente de otro autobús al que asisten. La ida y la vuelta ocupan la primera y tercera parte de la novela. La segunda se centra en las conversaciones con su hermano, su estado de ánimo, el análisis de sus sentimientos y de todos los sentimientos en general, nuestra reflexión como seres humanos, nuestro desvalimiento y soledad, las dudas, la sensación de ser personajes arrojados a la deriva de las emociones por un dios caprichoso. Todo ello tiene cabida en esa segunda parte, además de un jugoso diálogo con la expareja de su hermano.

El estilo narrativo está muy bien perfilado, primera persona en la primera parte, segunda en la segunda y tercera o narrador omnisciente en la tercera. La acción parece no fluir, pero es un espejismo. Dentro de la mente del protagonista no dejan de asaltar dudas y reflexiones, ansia de certezas, hasta que escucha, por fin, la voz del cuerpo. La posible reconciliación del hermano, que el autor deja en el limbo, o la relación de Fernando con su propia pareja, parece que se quedan detenidas en el tiempo para dar lugar a un hecho sorpresivo que se desvela en el último capítulo y que dará sentido a toda la novela.

‘La separación’.

Autor: Martín Kohan.

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Editorial: Anagrama. Barcelona, 2026.